濟公「腿庫飯」超溫暖　乩童店長發願：送500便當關懷弱勢

▲彰化員林市腿庫便餐店送500個便當作愛心。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化員林市一間便餐店「御傳香腿庫」，業者是宮廟堂主、濟公乩身，就讀餐飲科，童姓妻子是舞蹈老師，年輕夫妻因愛吃爌肉飯結緣結婚、店名也是經神明指點，超大一片厚實QQ的腿庫，淋上香濃醬汁，讓不少饕客喜愛，這次更是發願與好友們合作，送500個愛心便當，自今(28日)起每天中午發送70個，希望這份關懷弱勢的力量能延續下去。

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▲腿庫滷到油油亮亮。

「御傳香腿庫」開在員林市光明街鬧區，附近南昌街有「滷肉濱、滷肉張」兩家50年爌肉飯大王抗衡，競爭激烈，如何異軍突起，他選用豬後腿肉，油油亮亮的厚實「腿庫」，滷到皮Ｑ肉嫩，油而不膩，搭配白飯淋上獨門醬汁，好吃的味道讓人一吃就忘不了。

黃姓業者表示，他開店受到神明庇佑，便當店發展平順，因此發願若是有賺錢，就要回饋做愛心，以微薄的心力，做愛心便當給需要的民眾，在此歲末時節，希望能稍稍撫慰溫暖人心。

▲曹嘉豪議員也是店內常客。

今天上午11點，店外陸陸續續就有拿取愛心餐民眾，店長媽媽跟家人也一起到店忙裡忙外，分工合作之下，不僅凝聚家庭的力量，讓他充分感受到孝順長輩的重要性，更由衷地感謝有大家的幫忙。

議員曹嘉豪也是店內常客，他說這500份待用餐承載的不只是物質上的援助，更是一份心靈的支持。捐贈者以慈悲與信念，為需要的人點燃希望之光，也喚醒更多人參與善行，讓歲末的寒冬因愛心而倍感溫暖。

▲黃姓業者也是濟公乩童。