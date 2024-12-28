　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

濟公「腿庫飯」超溫暖　乩童店長發願：送500便當關懷弱勢

▲彰化員林市腿庫便餐店送500個便當作愛心。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化員林市腿庫便餐店送500個便當作愛心。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化員林市一間便餐店「御傳香腿庫」，業者是宮廟堂主、濟公乩身，就讀餐飲科，童姓妻子是舞蹈老師，年輕夫妻因愛吃爌肉飯結緣結婚、店名也是經神明指點，超大一片厚實QQ的腿庫，淋上香濃醬汁，讓不少饕客喜愛，這次更是發願與好友們合作，送500個愛心便當，自今(28日)起每天中午發送70個，希望這份關懷弱勢的力量能延續下去。

▲彰化員林市腿庫便餐店送500個便當作愛心。（圖／記者唐詠絮攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲腿庫滷到油油亮亮。

「御傳香腿庫」開在員林市光明街鬧區，附近南昌街有「滷肉濱、滷肉張」兩家50年爌肉飯大王抗衡，競爭激烈，如何異軍突起，他選用豬後腿肉，油油亮亮的厚實「腿庫」，滷到皮Ｑ肉嫩，油而不膩，搭配白飯淋上獨門醬汁，好吃的味道讓人一吃就忘不了。

黃姓業者表示，他開店受到神明庇佑，便當店發展平順，因此發願若是有賺錢，就要回饋做愛心，以微薄的心力，做愛心便當給需要的民眾，在此歲末時節，希望能稍稍撫慰溫暖人心。

▲彰化員林市腿庫便餐店送500個便當作愛心。（圖／記者唐詠絮攝）

▲曹嘉豪議員也是店內常客。

今天上午11點，店外陸陸續續就有拿取愛心餐民眾，店長媽媽跟家人也一起到店忙裡忙外，分工合作之下，不僅凝聚家庭的力量，讓他充分感受到孝順長輩的重要性，更由衷地感謝有大家的幫忙。

議員曹嘉豪也是店內常客，他說這500份待用餐承載的不只是物質上的援助，更是一份心靈的支持。捐贈者以慈悲與信念，為需要的人點燃希望之光，也喚醒更多人參與善行，讓歲末的寒冬因愛心而倍感溫暖。

▲黃姓業者是濟公乩童。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲黃姓業者也是濟公乩童。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
張惠妹認了「進公司第一要求是改名」！　不愛這個字
哈薩克空難「空姐機上最後遺言」曝！
2024世界最美臉孔出爐！　子瑜第10年進榜
快訊／退房時間沒回應　高雄女陳屍商務旅館
好冷！　北市4天29人猝死
快訊／「影史最美茱麗葉」逝世！　16歲被騙拍裸戲爆紅

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

遊客瘋追雪！合歡山武嶺觀景台擠爆變夜市　雪還沒來先吞罰單

強烈冷氣團來襲！全台急凍越晚越冷　3天破百人「心臟驟停」送醫

濟公「腿庫飯」超溫暖　乩童店長發願：送500便當關懷弱勢

高鐵南延路線「進高雄站」　鐵道局：明年1月啟動綜合規劃

陸爆「人類偏肺病毒」致死率43％？　事實查核中心：錯誤消息

柯文哲交保！他點出民眾黨「棘手1問題」有點尷尬：小草不會服氣

133天未發生規模6↑地震　專家「2張圖」曝強震機率

男友出差要她陪「自己買商務艙」　她坐經濟艙心寒！兩派吵翻

快訊／卓榮泰宣佈了！高鐵南延將進高雄車站　確認採取高雄案

快訊／18縣市低溫特報！急凍跌破10度　1地非常寒冷

【有幫但不多】身邊總有一些看似在幫忙 但其實也沒幫到的同事

【噁～】女友用貓咪茶壺倒奶 男友配音畫風秒變XD

【女兒抓周】未來老公類型選 #陳漢典 釣出本人回應XD

【太神奇了】到底怎麼把硬幣堆在瓶子裡的？

店員說奶瓶買8支 男不信打給媽：我都買1支XD

【超捧場】POV:老闆約打球 但隔天發薪水

【IG新功能】「短片聯集」共享功能　根本是害人吵架的功能XD

幫癱瘓貓揉肚肚　被兇悍表情萌翻❤️

林口AI產業新艦隊 啟動微型創業新紀元

AI時代吸引人才！鎖定IBC環球企業總部 3大升級要素

遊客瘋追雪！合歡山武嶺觀景台擠爆變夜市　雪還沒來先吞罰單

強烈冷氣團來襲！全台急凍越晚越冷　3天破百人「心臟驟停」送醫

濟公「腿庫飯」超溫暖　乩童店長發願：送500便當關懷弱勢

高鐵南延路線「進高雄站」　鐵道局：明年1月啟動綜合規劃

陸爆「人類偏肺病毒」致死率43％？　事實查核中心：錯誤消息

柯文哲交保！他點出民眾黨「棘手1問題」有點尷尬：小草不會服氣

133天未發生規模6↑地震　專家「2張圖」曝強震機率

男友出差要她陪「自己買商務艙」　她坐經濟艙心寒！兩派吵翻

快訊／卓榮泰宣佈了！高鐵南延將進高雄車站　確認採取高雄案

快訊／18縣市低溫特報！急凍跌破10度　1地非常寒冷

遊客瘋追雪！合歡山武嶺觀景台擠爆變夜市　雪還沒來先吞罰單

與Uber Eats婚事告吹！　foodpanda德國母公司股價慘跌逾9%

方志友想當玩咖出意外「23歲未婚懷孕」！　爆楊銘威家人面前提離婚

金門無照高職生自撞對向護欄！車頭爛毀　乘客破相慘送醫

張惠妹認了「進公司第一要求是改名」！不愛這個字 算命師1原因拒絕

強烈冷氣團來襲！全台急凍越晚越冷　3天破百人「心臟驟停」送醫

赴日旅遊注意！免稅制度改「先付後退」　估2026年11月上路

彰化139線道又出事！妙齡女騎士壓車失控噴飛　Z400慘留刮痕

亞塞拜然證實「飛機遭飛彈擊落」！　生還者：墜機前傳巨響

AI教父示警！　人工智慧「30年內毀滅人類」機率增至20％

西伯利亞雪松子 現在下單現省2020元！買6包加碼送6包

生活熱門新聞

《魷魚2》性感馬尾妹光速領便當！　IG挖出泳裝照

卓榮泰宣佈了！高鐵南延採取「高雄案」

建中生揪團吃麥當勞炫耀遭圍剿　校方道歉：願深刻反省

強冷氣團明入夜達最強「體感最低剩2度」　跨年北東甩涼雨

建中生吃麥當勞被網暴刪文！學長嗆「醫學系封殺」

無辜建中生被PO臉公審　父母緊急辦帳號留言求刪

台清都掛零！大學碩博班招生28系所沒人讀　學者：未來更糟

「89酒店繼妹」色誘準姊夫懷孕！　渣男：我才被騙的

軍公教調薪3%！2025新制懶人包　文化幣加碼、租屋補貼擴大

2025年「4生肖」財運旺爆！

「65歲免健保費」闖三讀！醫驚喊：老人才最有錢

耶誕節「全班玩交換禮物」兒默默收下！媽一看超心疼

陳菊流感又腦血管阻塞　醫曝2症狀關聯

133天未發生規模6↑地震　專家「2張圖」曝強震機率

更多熱門

相關新聞

投資紫砂壺匯89萬　阿北：被騙也沒關係

投資紫砂壺匯89萬　阿北：被騙也沒關係

彰化一名阿伯，日前在網路上看見大陸投資古董紫砂壺廣告，只要匯錢給對方代操作便能賺大錢，瞞著家人開心的前往銀行匯款89萬元，遭行員識破阻詐後，把錢轉到另家銀行，隔天再度打算匯款，又遭到阻攔，甚至還對行員說「錢是我的、被騙也沒關係」，員警只好通知其家人，保住阿伯退休的辛苦錢。

借出4帳戶助洗錢！男挨告判賠1785萬

借出4帳戶助洗錢！男挨告判賠1785萬

少女與阿姨雙載遭撞飛　駕駛害斷牙+斷腳竟落跑

少女與阿姨雙載遭撞飛　駕駛害斷牙+斷腳竟落跑

妙齡女加入「外送跑腿」慘了！衝3縣取款141萬被逮

妙齡女加入「外送跑腿」慘了！衝3縣取款141萬被逮

阿伯騎車逆向闖西濱快速！駕駛反應快急閃

阿伯騎車逆向闖西濱快速！駕駛反應快急閃

關鍵字：

彰化員林市大村濟玄堂腿庫

讀者迴響

熱門新聞

趙露思癱坐輪椅爸爸發聲了！爆罹重度憂鬱「吸氧拍戲」

趙露思被爆患上神經系統疾病

監獄淪炮房！女警難忍慾火和囚犯牢中激戰

《魷魚2》性感馬尾妹光速領便當！　IG挖出泳裝照

卓榮泰宣佈了！高鐵南延採取「高雄案」

建中生揪團吃麥當勞炫耀遭圍剿　校方道歉：願深刻反省

強冷氣團明入夜達最強「體感最低剩2度」　跨年北東甩涼雨

TOYOTA「全新超帥RAV4」現身

建中生吃麥當勞被網暴刪文！學長嗆「醫學系封殺」

焦凡凡提千次分手 婁峻碩讓我相信愛情

她做蛋糕請親友吃　竟害3死3住院

無辜建中生被PO臉公審　父母緊急辦帳號留言求刪

黑男「終於輪到我結婚了」！公開4套婚紗照

色軍人夜闖女友妹妹房間　逞慾2秒慘了

橘子男友：柯文哲夫妻為家中3億現金爭吵　檢追數字疑點

更多

最夯影音

更多

【有幫但不多】身邊總有一些看似在幫忙 但其實也沒幫到的同事

【噁～】女友用貓咪茶壺倒奶 男友配音畫風秒變XD

【女兒抓周】未來老公類型選 #陳漢典 釣出本人回應XD

【太神奇了】到底怎麼把硬幣堆在瓶子裡的？

店員說奶瓶買8支 男不信打給媽：我都買1支XD

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面