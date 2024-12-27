16歲少女與阿姨雙載遭撞飛　惡劣駕駛害「斷牙+斷腳」竟落跑

▲彰化女子雙載遭撞飛骨折，肇事駕駛逃逸。（圖／民眾提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市1名16歲少女與40歲阿姨12月19日共乘機車前往醫院回程途中，行經彰南路3段與台74甲線路口時，遭到一輛右轉轎車撞飛，落地翻轉2圈嚴重受傷，駕駛肇事後，還倒退往花壇方向上74快速道路加速逃逸揚長而去，警方已調閱監視器，鎖定車主，將依涉刑法過失傷害等罪嫌函送偵辦。

少女家屬將遭撞就醫住院圖影po上臉書，感謝網友提供當時遭撞落地後民眾一旁協助畫面，並指出，19日晚上意外發生當時，少女及阿姨是去醫院看完醫生共乘機車，回程到了台74快速道路下方遭撞飛，肇事駕駛還倒退往花壇方向上74快速道路加速逃逸。

少女今天出面表示，她因車禍導致臉部擦挫傷，牙齒及腳趾斷掉，阿姨則是左小腿骨折，並質疑肇事逃逸駕駛不是吸毒就是酒駕，害她們至今無法工作，要面臨長期復健。

彰化警分局表示，經調閱沿線路口監視器影像，已鎖定涉案車輛，將依涉道交處罰條例第62條及刑法185條函送地檢偵並強調，依據道路交通管理處罰條例第62條，駕駛人肇事致人受傷而逃逸者，吊銷其駕駛執照；致人重傷或死亡而逃逸者，吊銷其駕駛執照，並不得再考領，呼籲駕駛人，切勿觸法。