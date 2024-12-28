投資紫砂壺他匯89萬被阻　彰化超狂阿北：被騙也沒關係





▲彰化員警阻詐。（圖／警方提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名阿伯，日前在網路上看見大陸投資古董紫砂壺廣告，只要匯錢給對方代操作便能賺大錢，瞞著家人開心的前往銀行匯款89萬元，遭行員識破阻詐後，把錢轉到另家銀行，隔天再度打算匯款，又遭到阻攔，甚至還對行員說「錢是我的、被騙也沒關係」，員警只好通知其家人，保住阿伯退休的辛苦錢。

鹿港分局表示，警員黃崇瑜、陳姿均，日前執行轄區巡邏勤務，於10時27分許接獲轄區某金融機構行員電話通報，1名中年男子至該行臨櫃欲匯款89萬，由於金額過大，疑似遭到詐騙。

2員警趕到銀行時，見到阿伯熟面孔，直接反應「怎麼又是你」、「昨天才阻詐、今天又來」，阿伯說他在網路上看見紫砂壺投資拍賣自認有利可圖，必須要先匯傭金89萬元才可拿到拍賣報酬，員警聽完後，對於收款對方均無法明確提供說明恐遭詐騙，不斷的跟他勸說並提供多起類似詐騙案例。

▲彰化員警阻詐。（圖／警方提供）

但阿伯卻認為員警阻礙他賺錢，不以為然的說「「錢是我的、被騙也沒關係」、直喊「我要申訴」，員警無奈之下只好告知其家人，保住這筆辛苦錢。

鹿港警分局呼籲，投資需謹慎，對於來歷不明的投資機會應保持警惕、避免落入詐騙陷阱。警方也將持續強化打擊詐騙犯罪的力度，保障民眾財產安全，特別呼籲，若有任何疑問均可撥打165反詐騙專線或110諮詢。