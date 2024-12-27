阿伯騎車逆向闖西濱快速！駕駛反應快急閃　警引導下交流道開罰

記者唐詠絮／彰化報導

驚險！一名70歲許姓阿伯騎著普通重型機車，22日凌晨於台61線211K大城鄉路段一路逆向奔馳，用路人見狀紛紛閃避，警方到場將其攔查，阿伯說「我走錯路了」，當時從大城鄉沿著台17線要返回雲林，卻誤上西濱，見到車子迎面呼嘯而過，更是嚇出一身冷汗，在警方引導下漢寶交流道，雖然平安脫險，但也因此遭開單告發。

▲70歲阿伯騎機車誤闖台61線逆向行駛。（圖／翻攝自爆料公社）

阿伯逆向闖西濱畫面，遭民眾po上臉書「爆料公社」，網友指出，12月22日凌晨家人下班行經台61線快速道路往南要回雲林麥寮的路上，在漢寶往王功的路段，遇到一台逆向的機車，好在反應快，不然就撞上去了。

芳苑警分局表示，12月22日凌晨1時40分接獲民眾報案，大城鄉台61線南下211K有1部機車逆向北上，勤務中心接獲報案立即派遣芳苑、王功、漢寶、草湖所警力前往查看。

許男騎乘機車逆向行駛快速道路，經草湖派出所員警發現，隨即攔阻並引導許男下漢寶交流道，分別依違反道交條例第33條未依規定騎乘至快速道路處3000-6000元罰鍰，及第43條危險駕駛等條例告發，處6000至3萬6000元罰鍰，也呼籲用路人務必依照號誌指示行駛。