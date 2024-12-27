男借4帳戶給詐團洗錢！挨告判賠1785萬　喊冤自己也受害「賠不起」

▲受害人轉帳匯款22筆1785萬遭到詐騙洗錢一空，帳戶擁有者喊不知情仍判刑。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者唐詠絮／彰化報導

一名林姓男子去年接到冒充刑警和假檢察官訊息，信以為真下，30天內轉帳匯款22筆，共1,785萬元到指定帳戶內，事後發現受騙報警求助。警方追查後，發現4個帳戶均為張姓男子所有，但張男向法官辯稱，是前同事要貸款「美化帳戶」借用他帳戶和提款卡，「自己也是受害者」無力賠償，仍被依洗錢罪，判處6月徒刑，併科9萬罰金。

判決書指出，被害人林男於2023年6月15日起至同年9月下旬止，從LINE中收到檢警訊息，因涉及刑案須匯款以供調查，擔心自己帳戶內的錢被提領一空，便依指示將錢轉至歹徒的指定帳戶。自8月17日至9月15日間，林男陸續匯款22次，共計1785萬元。這些錢經過4層轉匯製造斷點，錢全遭提領一空，警方無法查出提款者的身份。

擁有帳戶的張姓男子辯稱，是前同事「Yi」以美化帳戶要辦貸款等語為由，借用他的帳戶和提款卡。不過，張男未能提供證據，仍觸犯刑法第30條「幫助他人實行犯罪」或第339條「幫助詐欺取財罪」以及洗錢防制法的「幫助洗錢罪」，因此依最重罪判處。

法官審酌，被告始終否認犯行，在考量其犯罪動機、手段、及其提供的4個金融帳戶、受害人數及1785萬元的損害程度，判處6月徒刑、併科9萬罰金。至於被害人林男請求1785萬元的賠償，認為合理。