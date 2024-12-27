妙齡女加入「外送跑腿」慘了！搭高鐵衝3縣取款141萬被逮

記者唐詠絮／彰化報導

1名妙齡女子在網友的拉攏下，加入「外送跑腿」工作當外務專員，以為幫忙取錢，現金便可輕鬆入袋，日前搭高鐵前往雲林、南投及彰化等縣市，與3女面交取得141萬元；警據報前往逮人時，彰化受害人是一名年輕外配，她卻誤認為帥氣的員警才是詐騙集團，最後警方又加派人車到場，她這才了解原來面交的是女車手。

▲彰化員林警分局逮捕女車手。（圖／警方提供，以下同）

員林警分局初步調查，20日下午14時該名年輕女子接獲指示，從台北搭乘高鐵南下，先到雲林高鐵站，在站內與1名女子詐騙面交90萬元，再搭計程車至南投縣草屯鎮與另1女子面交取款31萬元，得手後又搭乘計程車到彰化縣員林市與外配面交20萬元。

員林分局大村分駐所員警獲報前往，於當日21時30分許當場查獲該名女車手，並查扣141.2萬元、工作手機1支等相關證物，全案依涉刑法詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送地檢偵辦。

受害女外配瞞著家人，想在過年前大賺一筆年終獎金，受到假投資平台誘惑，在詐團成員的話術引誘下，答應進行面交投資20萬元；據悉，詐團派出假投資專員、持假工作證陪同被害人面交取款，警方據報後前往，害被人竟喊「哪有員警長得那麼帥」，以為阿sir是詐騙集團，直到派出所又加派警力到場，她才願意配合協助說明。

員林分局長吳詠傑呼籲，投資需謹慎，對於來歷不明的投資機會應保持警惕、避免落入詐騙陷阱。警方也將持續強化打擊詐騙犯罪的力度，保障民眾財產安全，特別呼籲，若有任何疑問均可撥打165反詐騙專線或110諮詢。