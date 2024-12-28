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技藝教育成果亮眼！國際技能人大賽　花蓮學子勇奪11金

▲▼由黃湘涵老師帶領花蓮6位學子，赴韓國釜山參加「2024AF韓國國際技能人大賽」勇奪11面金牌。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼由黃湘涵（右）老師帶領花蓮6位學子，赴韓國釜山參加「2024AF韓國國際技能人大賽」勇奪11面金牌。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

由黃湘涵老師帶領花蓮6位學子，遠赴韓國釜山參加「2024AF韓國國際技能人大賽」勇奪11金牌殊榮，花蓮縣政府秘書長饒忠26日親自為孩子們嘉勉鼓勵之外，也希望花蓮的孩子都能肯定自我興趣、了解未來專長方向！

▲▼由黃湘涵老師帶領花蓮6位學子，赴韓國釜山參加「2024AF韓國國際技能人大賽」勇奪11面金牌。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

「2024 Artisan Festival韓國國際技能人大賽」由國際釜山技能人協會所舉辦，於韓國釜山bexco國際會展中心盛大登場，為期3天的賽事，由十個國家及超過500名以上選手參賽，為韓國國際餐飲賽事。此次參與大賽國家有韓國、台灣、加拿大、澳洲、荷蘭、土耳其、印度、日本、馬來西亞、越南⋯等國。

▲▼由黃湘涵老師帶領花蓮6位學子，赴韓國釜山參加「2024AF韓國國際技能人大賽」勇奪11面金牌。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼參賽作品以糖霜餅乾與星空模模糖為媒材，透過視覺藝術與手工技藝，展現花蓮的特色。

本次參賽以糖霜餅乾與星空模模糖為媒材，透過視覺藝術與手工技藝的結合，展現花蓮的文化與自然之美。作品以甜點為媒介，將花蓮在地的文化與觀光資源相結合，吸引更多國際觀眾和參賽者，促進國際文化交流和合作。

▲▼由黃湘涵老師帶領花蓮6位學子，赴韓國釜山參加「2024AF韓國國際技能人大賽」勇奪11面金牌。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

為迎接這場國際大賽，參賽學生在指導老師的帶領下，平時利用假日和夜間跟著指導老師苦練技能，在歷經長時間老師指導和反覆練習，以及創意發揮下，最終榮獲青少年糖霜餅乾展示金牌5面及星空棒棒糖展示金牌6面，為花蓮勇奪11面國際金牌。

▲▼由黃湘涵老師帶領花蓮6位學子，赴韓國釜山參加「2024AF韓國國際技能人大賽」勇奪11面金牌。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣長徐榛蔚表示，為支持孩子們多元發展，勇敢逐夢，花蓮縣政府推動技藝教育向下扎根，結合職業試探中心提供各類試探課程，讓孩子們透過體驗逐步確認性向，奠定生涯發展的基礎，打造無限寬廣的未來。

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