台南教產工會2024年度教育代表字「累」　教育局：攜手同行點亮未來

▲針對台南市教育產業工會、台南市教師會選出2024年度教育代表字「累」，教育局表示，會持續擔任教育夥伴後盾，在行政規劃、教學扶助、教育創新給予最大支持，攜手共創更美好的教育願景。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

針對台南市教育產業工會、台南市教師會選出2024年度教育代表字「累」，教育局表示，面對日新月異的現代社會，提升下一代孩子的競爭力，需要所有教育夥伴齊心努力，讓每個孩子受到公平合理對待，教育局會持續擔任教育夥伴後盾，在行政規劃、教學扶助、教育創新給予最大支持，攜手共創更美好的教育願景。

針對教產工會提到各項訴求，教育局表示，對各議題的反映意見，教育局都持續滾動修正並溝通說明，強調教育是以學生為中心、以學習為焦點，只要是為了學生好，所有教育人員都應該持續檢討精進，共創更好的教育環境，這是所有家長共同的期待，目前教育局推動的各項提升學生學力品質措施、實施具預防性功能的生活問卷、提升學童健康班班鮮乳等，其目的皆是以關懷「孩子」為出發點，至於執行方式與過程將會持續溝通精進。

有關調高行政人員不休假加班費天數與敬師禮金，教育局表示，不休假加班費天數113學年度已調高至14天；另為慰勞基層教職員工及教保服務人員之辛勞，114年起調高敬師禮金發放額度每人從330調高至600元，未來是否再調高額度，將視市府財政狀況妥為評估，以兼顧教師多元福利。

有關提升學力措施，教育局表示，基本學力是素養導向學習的基石，素養的展現需要建立在穩固的知識基礎之上，教育局自2021年起進行學力檢測之標準化測驗，目的在提供教師精準數據及提升教學略，實際參與輔導團或專家教師入班觀課實務學校教師多數給予正向回饋，肯定這項機制帶來的效益，有助於學生更有效學習及學力的提升。

有關校園生活問卷，教育局表示，透過問卷施測可預先察覺學生校園生活情形，並主動掌握與關懷需要幫助的學生，施測過程為降低行政人力負擔皆已改為線上施測，並完善指導語確保隱私；已於近日於本市校園霸凌防制諮詢委員會，邀請學校、教師團體、學生及家長代表等針對問卷實施方案進行討論，決議調整問卷題目後持續實施。未來將持續追蹤施測與通報情形，持續溝通討論並滾動修正，讓學生在學習過程中能覺察身心狀況，並獲得更即時的協助，以符家長對教育的共同期待。

有關「班班喝鮮乳」政策，教育局表示，台南市學校午餐即有「二果一乳」政策，為學童午餐加分。自「學校採用國產可溯源乳品專案」政策自推動以來，台南市積極協助學校配合實施，提供班級保冷袋、製作乳品配送流程影片，在所有學校持續努力，12月份訂購鮮乳之比例已提高至30.6 ％，照顧學童健康升級。

有關代理教師權益，教育局表示，本市代理教師除給予全年聘期保障外，寒暑假出勤自113學年度起也比照教師請假規則辦理；另針對憲法法庭判決，代理教師具聘任類別之合格教師證書者，其敘薪應採計職前年資一案，屆時配合教育部函頒之規定辦理代理教師敘薪，以維護其權益。

教育局表示，南市近6年來在教育局與學校共同努力下，持續追求教育創新與學生學習力的扎根，各項軟硬體建設的教育成果表現有目共睹，今年在各項評比也名列前茅，如《遠見雜誌》「2024縣市總體競爭力大調查」-教育與文化面向表現六都第二；榮獲8項以上全國縣市評比肯定，包括「課推策略創意發想企劃」特優、健康促進學校計畫榮獲卓越縣市獎、智慧魔鏡-生成式AI數位學習平台獲2024「天下城市治理卓越獎」社會進步組優選、教育部數位學習徵選績優數位學習推動辦公室特優、教育部適性教學徵選因才網績優縣市等。希望透過校長、教師及家長共同合作，不分你我，一起為孩子「扎根基礎，迎向未來，共同點亮每個孩子心中的希望」，讓台南的教育可以更好，讓家長更放心。