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張善政上任兩週年　三大面向推動桃園升級

圖、文／桃園市政府提供

桃園市長張善政上任以來，積極為桃園市民打造安心宜居的樂活城市，《ETtoday》最新民調顯示，71.5%市民滿意張市長施政，85.6%市民對居住在桃園感到幸福，展現對市府團隊的支持與認可。


桃園捷運綠線進度超前，打造完善交通路網

▲▼ 市長,桃園,捷運,婦幼,教育,張善政。（圖／桃園市政府提供）

▲桃園捷運路網逐漸成形。

桃園捷運綠線工程在過去兩年取得了多項突破性進展，今年完成第一階段通車路段的六條隧道貫通、八德段一條隧道貫通、北段高架橋梁合龍及軌道鋪設，並於12月底迎來首列捷運綠線列車，預計明（114）年上半年將開始高架路段的測試運行。

市府團隊攜手施工團隊及第一線工作人員，穩步推進捷運綠線，目標於115年完成第一階段北段坑口站至藝文中心站的7站通車，117年延伸至景福宮站，119年全線主線通車，121年支線通車，逐步實現桃園軌道交通的宏大藍圖。

桃園婦幼友善環境，從生到養都兼顧

▲▼ 市長,桃園,捷運,婦幼,教育,張善政。（圖／桃園市政府提供）

▲桃園推出一生好運卡，除了可以搭乘好孕專車，在指定的藥妝店享有專屬優惠。

作為六都中最年輕且生育率最高的城市，桃園市政府除了於今年首創婦幼發展局，也持續推動好孕專車、生育津貼放寬設籍條件、育兒津貼加碼、產後憂鬱暨婦女心理諮商計畫、凍卵補助等有感政策，建立婦幼友善環境，從「生」到「養」，再到孕產婦及準父母們的身心靈健康，桃市府全面性地規劃，透過各項補助及福利政策，積極減輕家庭負擔，就是希望讓年輕人能安心在桃園生養、組建家庭。

桃園舊校改善，安心學習沒煩惱

▲▼ 市長,桃園,捷運,婦幼,教育,張善政。（圖／桃園市政府提供）

▲桃園龜山區文青國中小新校舍落成。

桃市府面對持續成長的人口及學童就學需求，針對青埔及其他新興發展區域，規劃興建8所新校，包括青埔國小、文青國中小等，共計超過300班，預計三年內完工或搬遷，以滿足日益增加的學齡人口需求。也積極推動「老舊校舍整建計畫」全面改善校園設施，並對88所學校老舊廁所及46所學校運動場地進行修繕，讓校園煥然一新。桃市府以實際行動展現對教育的重視，不僅提升校園品質，也注入更多教育資源，落實「安心學習、快樂成長」的教育願景，為孩子創造更多未來可能性。

未來，從桃園開始
在施政二週年之際，桃園正以嶄新的面貌迎接未來，從交通建設、教育資源到婦幼友善政策，讓市民感受到幸福的具體實踐，向成為宜居的幸福城市邁進。

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