《親子天下》拋重訊　停止紙本發行

▲親子天下宣布停止紙本發行。（圖／翻攝親子天下官方網站）

記者楊庭蒝／綜合報導

創刊16年的《親子天下》雜誌將於本月底正式「畢業」，從紙本媒體全面轉型為數位內容服務，成為繼《巧連智》之後，又一親子類期刊選擇數位化的代表。

《親子天下》創辦人何琦瑜於11月底在其臉書以及發給訂戶的信件中宣布，雜誌將於2024年12月出版最後一期，並於2025年推出全新數位訂閱服務「親子天下 Premium」。該服務將針對現代年輕父母的需求，提供分眾化、客製化的內容，並結合會員專屬活動，持續陪伴父母與孩子的成長旅程。

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何琦瑜表示，隨著年輕世代閱讀習慣的數位化與影音化，《親子天下》團隊過去十年一直在探索如何於數位時代實現媒體應有的社會責任。「紙本雜誌的退場，並不意味著議題和影響力的終結，而是下一個十年的新起點。」她強調，《親子天下》將繼續以原初使命為核心，透過數位媒體協助家長追求幸福生活，並為育兒旅程提供全方位支持。

「親子天下 Premium」將包括每週由編輯團隊精選的重要親職資訊，以及透過數位專輯、多元媒介呈現深度報導和教育倡議內容。此外，該平台還計畫推出AI育兒助手、學校選擇資料庫，以及針對不同育兒階段的解決方案，協助家長在育兒路上更加從容。

隨著3C產品普及，紙本出版業面臨前所未有的挑戰。近年來，包括《巧連智》、《科學人》等知名期刊均轉型數位或面臨休刊壓力，而擁有34年歷史的《講義雜誌》更在2021年底結束紙本發行。《親子天下》此番轉型，是對數位時代的積極回應，同時也反映出版業大環境的變遷。

儘管全面轉型數位，《親子天下》仍將於每年9月推出紙本專刊「年度趨勢報告」，以延續過往在教育與親職領域的深耕影響力。「It takes a village to raise a child（養育一個孩子需要整個村莊的支持），」何琦瑜表示，希望透過數位村落和育兒俱樂部的形式，持續支持家長在育兒之路上更加幸福與輕鬆。