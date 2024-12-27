合歡山雪季開始了！　警力加強交通疏導管制...為期61天

▲▼雪季勤務期間，警方針對台大禹嶺至合歡山遊客服務中心，加強疏導管制。（圖／新城警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

合歡山海拔3000公尺以上，每年冬季只要一有冷氣團及水氣配合，就有大批民眾為欣賞雪景紛紛駕車前往合歡山，由於山區道路較狹窄且停車空間有限，為維護合歡山地區雪季期間交通安全與順暢，花蓮縣警察局編排雪季疏導勤務，加派警力支援新城警分局合歡派出所執行相關勤務，以防止發生交通事故及意外事件，確保民眾旅遊安全。

合歡山雪季勤務將於114年1月1日起至3月2日止，為期61天，警方針對台14甲線大禹嶺至合歡山遊客服務中心路段交通及停車狀況，加強疏導管制，如遇有下（積）雪時，將配合南投縣政府警察局同步實施交通管制，以維持該路段的交通秩序及確保遊客的安全。

另外有關雪季期間遇有下（積）雪或路面結冰時，依公路主管機關單位發布之交通管制資訊，除公務車及鏟雪車外，禁止各類車輛通行，進行緊急剷雪期間，該路段全部封閉，剷雪完成後，得視雪況、路況開放加掛雪鏈車輛通行；但各類機、慢車（含大型重型機車）一律禁止進入管制路段。



新城警分局呼籲，民眾若計畫於合歡山雪季期間遊玩，出發前請先查詢路況，並確認車況良好後再行上路，也請配合公路主管機關單位發布之交通管制資訊及警方指揮，切勿硬闖或隨意停車，影響自身及他人安全；另外提醒民眾上山前可先購買相關藥品，以避免身體的不適，防止臨時意外狀況。