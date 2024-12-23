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合歡山雪季交管明年元旦起跑　每天下午3時前發布路段封閉訊息

▲合歡山雪季交通管制將自明年元旦起跑，為期61天。（圖／資料照片，記者高堂堯翻攝）

▲合歡山雪季交通管制將自明年元旦起跑，為期61天。（圖／資料照片，記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府公告，114年合歡山雪季交通管制自1月1日起至3月2日止，為期61天，重點期間為農曆春節連續假期合計9天（1/25~2/2初五），星期例假日：114/1/1(元旦)、1/4~1/5、1/11~1/12、1/18~1/19、2/9、2/15~2/16、2/22~2/23、2/28~3/2，以上日期均實施交通疏導管制措施；實施路段自臺14甲線大禹嶺至合歡山遊客服務中心、翠峰至合歡山遊客服務中心路段。

縣政府指出，近日已有下雪跡象，雪季期間將視實際情形進行路段管制，相關訊息將於每日下午3時前發佈：若遇路面結冰或積雪時，將自下午5時至翌日上午7時進行預警性封閉管制路段，除公務車及剷雪車外，禁止各類車輛通行。

另因臺14甲線昆陽至合歡山遊客服務中心路段路面易結冰，縣府籲請用路人確實遵守道路兩側禁止停車，以維交通順暢及安全，出行前利用公路局省道即時路況系統（https://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」，或撥打公路局用路人服務中心免費電話0800-231-035查詢最新路況，路途中注意路側可變資訊看板(CMS)所顯示之交通管制及訊息。

縣府呼籲，遊客前往合歡山欣賞雪景前，應先注意雪季期間之交通管制資訊，考量自身健康狀況及車況，備妥保暖物品並有充足睡眠，避免引發高山症或因精神狀況不佳而發生憾事；相關賞雪注意事項及雪鏈參考售價及拆裝注意事項，已公佈在南投縣風景區管理所官網，務必於旅遊前詳細閱讀；且因山上水源不足及維護人員較少，請遊客在雪季旅遊期間共同維護高山無痕環境，將垃圾帶下山且避免浪費資源。

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