冷氣團一波波！合歡山區路面結冰　太管處：追雪賞星須備雪錬

▲冷氣團一波波，路面常出現結冰現象，易使車輛打滑發生危險。（圖／太管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

近日在合歡山森林遊樂區的昆陽及武嶺周邊，甚至到松雪樓路邊，路面出現結冰現象，公路局為了用路人安全實施加掛雪鍊管制，車輛必須加掛雪鍊才能通行。請民眾上山前務必查詢管制措施的資訊，不要貿然上山，山區沒有商家可以買到安全合適車輛的雪鍊，不要存有僥倖的心態，免得到山上無法盡興的賞雪玩雪，被卡在管制前，看著遠方雪景遺憾。



太管處呼籲，民眾務必備妥自身必要的藥品，隨身準備攜帶式氧氣瓶，當感到頭暈呼吸困難時，使用攜帶式氧氣瓶補充血液含氧量並立即下山。在這冬季下雪的山區，合歡山的雪景隨處可見，備妥車輛的雪鍊，備妥需要的藥品，帶足保暖衣物及裝備，享受玩雪的樂趣。

▲太管處呼籲上山民衆生充分掌握路況資訊，並備妥雪錬以免掃了遊興。



太管處將114年合歡山雪季交通管制措施、雪季旅遊注意事項及拆裝雪鍊影片等相關資訊，提供在本處官網上，歡迎上網瀏覽，如有疑問請於上班時間來電詢問。

太管處合歡山管理站電話04-25991195。

雪季旅遊資訊網址:https://www.taroko.gov.tw/News_Content.aspx?n=5402&sms=10313&s=225070。

雪鍊拆裝教學影片:https://youtu.be/ryhjZ4EthSA?si=F7KX43sbV41WQLMw。