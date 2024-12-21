元旦前搶修！中橫關原至天祥12 ／21起調整管制　最新行車攻略

▲台8線長春隧道至閣口路段進出車輛分流改道示意圖。（圖／公路局提供）

記者王兆麟／花蓮報導

因康芮風災造成台8線中橫公路東段大禹嶺至新白楊間，沿線多處道路路基缺口，太魯閣工務段已完成路基修復勘災與設計工作，將自12月21日起至明年1月23日期間，逐段辦理台8線118k（關原）及127.5k（碧綠）等2處之路基路面修復工程，並因路基微型樁施工需要，施工區實施整點放行之交維管制措施，儘早完成路基路面修復，因應春節期間疏運通行需求。

鑑於上述工區施工需要，台8線中橫公路大禹嶺至太魯閣閣口（110.1k~184.5k）路段自12月21日至31日止每日施工交管措施調整如下∶

一、關原至天祥（114.6k~167.7k）路段：

（一）交通管制區間為關原~天祥(114.6k~167.7k）。

(二)不分平日、假日，除118k(關原)及127.5k(碧綠)等2處工區於8時至16時採每整點放行1次，限於放行前已抵達工區前、後管制點排隊停等車輛全數放行後，旋即續行封閉管制。

（三）其餘路段不分平日、假日，經每日朝巡排除路況，達可通行條件時，於6時至16時30分，視沿線零星災修工區需要採機動管制交通。

（四）16時30分至18時30分以後禁止進入（只出不進）。

（五）18時30分至翌日6時實施夜間封閉管制。

二、天祥至太魯閣口（167.7k~184.5k）路段： (維持原12月份管制方案)

（一）交通管制區間為天祥~太魯閣閣口 (167.7k~184.5k）。

（二）不分平日、假日，經每日朝巡排除路況達可通行條件時，採5個時段放行(7時~8時、10時、12時~13時、15時及17時~17時30分)，其中每日上午10時、15時之兩放行時段，以限於放行前已抵達管制站停等之車輛全數放行為原則，俟排隊車流放行過後旋即封閉管制。

（三）17時30分至18時30分以後禁止進入（只出不進）。

（四）18時30分至翌日7時實施夜間封閉。

（五）另太魯閣口至長春隧道路段仍續採分流通行措施如下：

1.西行（太魯閣往天祥方向）：由太管處砂卡礑隧道→西拉岸隧道→銜接台8線長春隧道→天祥。

2.東行（天祥往太魯閣方向）：天祥→台8線→長春隧道→太魯閣口→花蓮(宜蘭)。

公路局東區養護工程分局太魯閣工務段呼籲與提醒，往返「大禹嶺至太魯閣閣口」間之用路人，應留意最遲抵達167.7k天祥管制點或太管處砂卡礑隧道東口管制點之時間如下：

（一）由大禹嶺至太魯閣口之用路人，最遲務必於17時前抵達天祥，以免錯過天祥至太魯閣口間17時~17時30分之最後放行時段。

（二）另由太魯閣前往大禹嶺之用路人，最遲務必利用位於太管處砂卡礑隧道東口管制點之15時放行時段前往大禹嶺，以避免遭遇18時30分之夜間封閉管制。

上述各管制區間每日放行時段，如因天候風雨影響或突發狀況而衍生邊坡災害時，公路搶修團隊將持續關注災況、適時搶災清坍，不排除延後或暫停之放行；另管制放行時段內，如遇有臨時路況或施工需要或因地域環境有影響行車安全之虞時，則將採機動管制措施，阻礙因素排除後再予警戒放行，以維用路人安全。

台8線中橫東段沿線於風災過後仍有多處邊坡、路面及路基缺口等災修工程持續進行中，請用路人妥為規劃行程時間，行經上述災修管制區間路段時，應於放行時段內盡速通行，避免於路途上隨意逗留駐足而徒增行車上之風險或遭逢出口管制點封閉之情形。