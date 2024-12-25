「耶誕老人」合歡山武嶺亭舉牌：老闆叫我來打廣告　千人笑翻

記者黃翊婷／綜合報導

受到大陸冷氣團影響，24日合歡山森林遊樂區的昆陽及武嶺周邊，甚至到松雪樓路邊，一度出現路面結冰現象。有網友透過武嶺亭監視器發現有趣的一幕，竟然有工作人員穿著耶誕老人裝，跑到武嶺亭舉牌子打廣告，上頭寫著「老闆叫我來打廣告」；其他網友也紛紛留言表示厲害，「這不加薪，真的過分了」、「慘了，他搞得各個廣告人員壓力山大了」。

▲原PO發現有工作人員跑到武嶺亭對著監視器舉廣告牌。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社，下同。）

原PO在臉書社團「爆廢公社」發文表示，24日下午4時許意外發現，有一名穿著耶誕老人裝的男子跑到武嶺亭，對著監視器舉牌子打廣告，上頭寫著「XXXXXX（業者名稱），老闆叫我來打廣告」；隨後又有5名男女拿著同一塊廣告牌在監視器前開心比YA，一行人大約在下午5時左右離開。

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▲網友們笑稱，老闆應該幫這些人加薪。

文章公開之後，吸引超過1600名網友按讚，大家紛紛留言開玩笑，「厲害的員工」、「這不加薪，真的過分了」、「慘了，他搞得各個廣告人員壓力山大了」、「各家廣告業者挫勒等」、「潘朵拉的盒子打開了」、「武嶺這個監視器可以考慮收廣告費了」、「去玉山舉牌，肯定會加（薪）2倍」。