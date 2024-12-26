科技公司花東寒冬送暖　校園和文健站歡喜迎接聖誕祝福

▲寒風中科技公司組團到花東傳遞溫暖。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

近來冷氣團發威引起氣溫驟降，來自臺北的區塊鏈技術金融科技公司「奧丁丁集團」由執行長帶隊聯合公益夥伴來到花東地區進行關懷之旅。今天一行人從花蓮搭車抵達池上鄉「振興文健站」，受到萬安國小振興分校小朋友和長輩們的熱烈歡迎，執行長除了分別送上禮物和保暖毛毯外，並希望大家都能感受各界給予的祝福與關懷。

上午池上鄉振興文健站相當熱鬧，阿公、阿嬤們和萬安國小「振興分校」的小朋友用舞蹈來歡迎科技公司執行長王俊凱、池上鄉獲選十大傑出青年也是此次活動協助的魏瑞廷等，王俊凱表示，自己也是來自漁村但憑藉努力不服輸的態度才有機會能回饋社會做公益，鼓勵小朋友要勇於嘗試而且不要怕失敗。

奧丁丁集團執行長王俊凱表示：「改變台灣需要從偏鄉做起，當科技聚落在討論 AI 時，偏鄉的長輩和小朋友有時可能連基本通訊都成問題。王俊凱指出，多年來在花東地區深耕公益，希望透過行動傳遞溫暖的橋樑，除了高齡化的長輩要被照顧外，少子化影響的小朋友同樣要被重視和看見需要。

奧丁丁集團強調，改善城鄉資源差距需要長期投入。近年來，集團陸續在花東地區推動多項援助計畫，包括捐贈相機培養學童攝影興趣、提供電腦設備支援數位學習、贈米援助弱勢家庭等，展現回饋偏鄉社群的決心。未來奧丁丁將持續投入在地關懷，並透過體育獎助學金計畫，提供花東地區學子運動技能精進及賽事相關支援，讓更多懷抱夢想的偏鄉孩子，都能找到盡情揮灑的舞台。

此行拜訪振興部落文健站與萬安國小振興分校，王俊凱還與阿公、阿嬤共進午餐交流，並捐贈衣物、毛毯、部分個人物品等物資。魏瑞廷有感而發年輕人離鄉工作，近年長者與孩童的關懷需求容易被忽視。由於資源向來多集中於市區，這讓許多像是振興一樣的部落面臨物資匱乏的窘境。

魏瑞廷感謝奧丁丁多年來暖心協助，也期待吸引更多企業單位長期支持台東部落，協助在地推動關懷訪視、共學共餐、部落文化與保健工作。最後文健站送上「情人袋」感謝王俊凱的付出，並偷偷希望王俊凱多把愛留在池上、留在振興。

▲寒風中科技公司組團到花東傳遞溫暖。（圖／記者楊漢聲翻攝）