　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台東延平多元照顧中心啟用　饒慶鈴：為偏鄉長者打造幸福家園

▲台東縣延平鄉多元照顧中心正式啟用。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣延平鄉多元照顧中心正式啟用。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為應對日益嚴峻的人口老化問題，台東縣政府積極推動長照服務，24日正式啟用延平鄉多元照顧中心。台東縣長饒慶鈴表示，延平鄉多元照顧中心是臺東縣繼池上鄉、成功鎮之後，第三座啟用的多元照顧中心，提供日間照顧、居家服務及社區共餐等多元服務，未來也將持續提升偏鄉長者的生活品質、減輕家庭照顧者的壓力，為縣內長輩帶來更多關懷與幸福。

揭牌活動由布農族傳統祈福儀式開場，並帶來祝福詩歌共同歡慶中心啟用。饒慶鈴表示，為了讓延平鄉的長者們享有更完善貼心的照顧服務，縣府攜手延平鄉公所並爭取中央補助，投入近4千萬元設立此座多元照顧中心，年均服務人數可達213人，專為偏鄉長者提供更為完善的照顧服務，提供豐富多元的活動，期盼讓長者們可以在熟悉的環境中，享受多元豐富的活動與專業照顧。

饒慶鈴提到，縣府致力於建立完善的長照網絡，明年也將接續迎來太麻里多元照顧中心啟用。除了建置在地多元照顧中心，今年也攜手東基公益，推動將閒置的太平榮民之家轉型為樂齡健康長照園區，公私協力打造台東為宜居城市。

未來，縣府將持續努力，積極推動各項長照政策，建立更完善的長照網絡，讓每位長者都能在熟悉的環境中獲得最完善多元、全面的照顧，在台東這片土地上安享幸福晚年。，讓所有長者獲得更的照顧服務

一粒麥子基金會董事長呂信雄指出，基金會有十年的日間照顧服務經驗，延福多功能日照中心（綜合式長照機構）是在台東縣的第五個、在全國的第十一個日照。除了一般的日間照顧服務，還有居家服務、夜間住宿等，兼顧每位長輩的個別化需求。另結合既有的失智社區服務據點、延平鄉巷弄長照站、送餐、家庭照顧者支持性等服務，盼提供延平鄉長者完善的長照服務。

台東縣衛生局說明，延平鄉多元照顧中心委由一粒麥子基金會承辦，佔地廣闊，內部設置專業照護區、康復訓練室、衛生保健室等多功能空間，並設有舒適的社交與身心活化空間，申請服務包含：日照中心、營養餐食、失智據點、家庭照顧者支持、社區整體照顧等，確保長者在身心上獲得全方位的照顧。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
撞死打工妹...假牙總監突換大頭貼　曾秀跑車：覺得炫富可退追
麥當勞少女輕生亡…生前9萬積蓄全被騙光！慘成詐團人頭
快訊／撞死打工妹！BMW男是「假牙公司」總監
17歲少女麥當勞打工遭性侵輕生　勞動部：僱主未協助最高罰10
獨／暑假才上班！19歲女打工途中被撞死　寵物樂園超震驚
閨蜜曝麥當勞少女「只分享快樂」　父4萬薪養5口！房租就要2萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南曾文市政願景園區發表施政6週年成果　黃偉哲踏實兌現對市民承諾

12強奪冠助攻！停辦3年復賽　高雄中區扶輪盃青少棒賽燃戰火

中國附醫平安夜點燈傳愛　台中醫院獲捐百萬復康巴士

台東延平多元照顧中心啟用　饒慶鈴：為偏鄉長者打造幸福家園

優化打詐儀錶板　台東縣府邀嚴長壽分享防詐案例

假投資詐騙案最多　枋寮警提醒：50歲以上最容易被騙

全聯倉儲惡火奪9命　民間機構捐熱顯像儀...提升救災量能

公害陳情案　台東環保局1年受理2千多件

落實原住民族歲時祭儀放假規定　最高可罰100萬

高齡失智老婦迷路　暖警協助找回家的路

李榮浩感性唱〈爸爸媽媽〉　結果屁股褲子黏住超糗XD

【出嫁丟機關槍？】媽媽親手給女兒加特林 車裡狂射「壞脾氣」最後還摔爛XD

公車斑馬線停等後右轉！突有學生竄出險被撞上

【泰格與雪兒】偷偷喜歡你(下)

【用頭髮做出鹿頭】走在路上根本回頭率超高吧！

「北宜林志玲」追違規駕駛　單手持槍喝斥就範畫面曝！

【可愛腳腳側柱】等紅燈發現前車的側柱是狗腳腳！

高雄扛起矽盾重任！集結科技大廠及菁英 形塑世界級科技智慧新城

沙鹿這根電桿1年被撞斷2次！　路小＋位置突出...真的很擋路

理工爸爸幫女兒做了一台專屬學步車 超級厲害！！

台南曾文市政願景園區發表施政6週年成果　黃偉哲踏實兌現對市民承諾

12強奪冠助攻！停辦3年復賽　高雄中區扶輪盃青少棒賽燃戰火

中國附醫平安夜點燈傳愛　台中醫院獲捐百萬復康巴士

台東延平多元照顧中心啟用　饒慶鈴：為偏鄉長者打造幸福家園

優化打詐儀錶板　台東縣府邀嚴長壽分享防詐案例

假投資詐騙案最多　枋寮警提醒：50歲以上最容易被騙

全聯倉儲惡火奪9命　民間機構捐熱顯像儀...提升救災量能

公害陳情案　台東環保局1年受理2千多件

落實原住民族歲時祭儀放假規定　最高可罰100萬

高齡失智老婦迷路　暖警協助找回家的路

台南曾文市政願景園區發表施政6週年成果　黃偉哲踏實兌現對市民承諾

桃園Xpark沉浸式光影升級！明年1／20見客　台北燈節主燈有10米高

每月只有1天！豐FOOD明年1-3月「龍蝦吃到飽」限量開賣

12強奪冠助攻！停辦3年復賽　高雄中區扶輪盃青少棒賽燃戰火

白目女院長PO大體老師解剖照　2顆頭「無碼露出」日網炎上

美國抵押貸款利率升！　房貸需求連5周增長後首下挫

撞死19歲打工妹...假牙總監突換大頭貼　曾秀跑車：覺得炫富可退追

被火車撞！男瞬間倒地「下半身消失」差點夾死　驚險畫面曝

女友上大學仍與父親「共浴」！一轉變後頻率激增...他細思極恐

林昀儒將換混雙搭檔「5選1」　最快明年1月新加坡大滿貫賽亮相

今天下單現省1101元！一次帶回2瓶+4包 只要699

地方熱門新聞

暑假才上班！19歲女被撞死寵物樂園超震驚

聰明和尚鸚鵡飛失自行飛到派出所報案讓警員協助返家

南消之友會第六辦事處新任處長、顧問團團長交接

年近6旬竟遭逢公司資遣他靠職訓助力轉職成功

屏東增加130億預算！蘇清泉：縣民勝利

頂著寒風撈鰻苗　老天爺給的意外之財

通緝男持刀追砍2名警　桃園院判無罪

國稅局運用智慧型選案系統查緝逃漏稅

台南男雨中持傘徒步穿越馬路遭機車撞飛

鄭姓網紅剪片造謠幼童遭性侵　市府曝驗傷單「根本沒傷」

年收入逾400萬女經理　找尪大不易

屏東警酒駕大執法　取締26件違規

合歡山區路面易結冰　上山追掌握資訊備雪錬

全聯倉儲惡火奪9命　民間機構捐熱顯像儀

更多熱門

相關新聞

優化打詐儀錶板　台東縣邀嚴長壽分享防詐案例

優化打詐儀錶板　台東縣邀嚴長壽分享防詐案例

為強化民眾防詐量能，並推廣優化「打詐儀錶板」，台東縣政府24日11時由副縣長王志輝及警察局長梁東山主持「優化打詐儀錶板暨強化全民防詐意識記者會」，會中不僅向民眾介紹刑事警察局優化後打詐儀錶板專頁，以及報告台東縣今年迄今詐欺現況，並邀請嚴長壽董事長和民眾分享詐騙案例。

公害陳情案　台東環保局1年受理2千多件

公害陳情案　台東環保局1年受理2千多件

落實原住民族歲時祭儀放假規定　最高可處新台幣100萬元罰

落實原住民族歲時祭儀放假規定　最高可處新台幣100萬元罰

高齡失智老婦迷路　暖警協助找回家的路

高齡失智老婦迷路　暖警協助找回家的路

台東縣12月份道安會報召開　執行跨年交通動線規劃疏導管制措施

台東縣12月份道安會報召開　執行跨年交通動線規劃疏導管制措施

關鍵字：

照顧中心長者台東

讀者迴響

熱門新聞

麥當勞前主管「性侵無數次」　媽見女兒小帳心碎了

17歲女到麥當勞打工遭性侵　母憶她「講6字」後輕生

店內性侵女工讀生！前主管嗆：我是富二代妳告不贏

嘉義29歲兒摔死媽媽　親友怒：像摔狗一樣

青鳥白吹風？黃國昌還原財劃法現場：綠跑票了

持續腹脹、身體虛弱掛急診　15歲少年竟罹大腸癌

惡習害死妻　雪梨雙屍「台灣尪起底」

醫護都戴Apple Watch！全場曝1功能：真的好用

新北行人見「綠燈剩2秒」小跑步過馬路　警察當場攔下開罰

最近飛日本超可怕！苦主勸戴口罩：中鏢痛苦炸

鴻海入主日產「真正目的」曝光！　跟裕隆比簡直小巫見大巫

統神《拳上》出場費破1000萬！　成本回收戰略曝光

快訊／全台變天「2縣市大雨特報」　下波冷氣團再襲

印刷廠老闆神操作！　靠3招獨得威力彩3.52億

爆17歲女員工遭主管性侵後輕生　麥當勞回應了

更多

最夯影音

更多

李榮浩感性唱〈爸爸媽媽〉　結果屁股褲子黏住超糗XD

【出嫁丟機關槍？】媽媽親手給女兒加特林 車裡狂射「壞脾氣」最後還摔爛XD

公車斑馬線停等後右轉！突有學生竄出險被撞上

【泰格與雪兒】偷偷喜歡你(下)

【用頭髮做出鹿頭】走在路上根本回頭率超高吧！

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面