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聖誕老公公變蜘蛛人　家長會長驚喜現身送禮物

▲家長會長裝扮蜘蛛人替代聖誕老公公。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲家長會長裝扮蜘蛛人替代聖誕老公公。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

冷氣團持續發威造成氣溫下降，卻也讓「聖誕節」過節的氣氛愈加濃厚。有別於傳統代表人物「聖誕老公公」，關山鎮有國小25日當天來了位電影人物超級英雄「蜘蛛人」；家長會長顏府駐發揮創意驚喜現身，由於頭套為全罩式呼吸困難還險些出現窒息情形，但為了小朋友豁出去了，小朋友也把握機會爭相合影、領取聖誕禮物。

關山鎮德高國小突然出現漫威電影中的超級英雄「蜘蛛人」並頭戴聖誕帽，小朋友看見均睜大雙眼露出不可置信的表情。聖誕老人竟然換人做看看，今年上任家長會長的顏府駐突發奇想裝扮成小朋友喜歡的英雄人物陪伴過節。校方感謝家長會的用心規劃活動，讓小朋友的童年充滿美好的回憶。

德高國小校長高志雄表示，家長會長期以來都是學校最堅強的後盾，尤其是會長顏府駐接任後積極結合外界資源還出錢出力協助校方。提供民生用品給清寒學生家庭、添購足球及相關設備充實學校足球隊、颱風校園災後的復原協助、教室屋頂損毀更新等等，會長平日就已經如同「聖誕老人」般實現師生的許願禮物了。

因為就讀幼兒園的兒子喜歡電影中英雄人物「蜘蛛人」，常常驚喜現身喜歡幫助需要幫助的人，顏府駐索性選擇用其裝扮來當年輕版的「聖誕老人」。而全罩式的頭套裝扮不只兒子一度認不出來，呼吸困難讓他差點還出現快窒息的感覺。顏府駐開玩笑說家長真難為，要努力成為「現代24孝」，但目的只是希望能夠與學校攜手陪伴，期盼每個孩子都能度過快樂的國小時光就都值得了。

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