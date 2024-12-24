優化打詐儀錶板　台東縣府邀嚴長壽分享防詐案例

▲嚴長壽董事長和民眾分享詐騙案例。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為強化民眾防詐量能，並推廣優化「打詐儀錶板」，台東縣政府24日11時由副縣長王志輝及警察局長梁東山主持「優化打詐儀錶板暨強化全民防詐意識記者會」，會中不僅向民眾介紹刑事警察局優化後打詐儀錶板專頁，以及報告台東縣今年迄今詐欺現況，並邀請嚴長壽董事長和民眾分享詐騙案例。

王志輝表示，為讓民眾認識更多詐騙手法，今天記者會聚焦於「假冒公務機構」詐騙，讓民眾了解詐騙集團是如何透過假冒縣府、警察局或地檢署等公務機關，使民眾心理恐慌進而遭騙。

警察局長梁東山向大家分享內政部警政署新建置「優化打詐儀錶板專頁」，警察局及各分局亦建置打詐儀錶板便民連結，該網頁詳述民眾被騙資訊、警方打詐成果並建構資料庫，設計各項詐欺手法真實案例故事專區讓民眾參閱，希望民眾透過案例故事強化識別詐騙的能力。

「打詐儀錶板」數據顯示全國於12月22日當天詐欺發生437件，共損失新台幣2億9732萬餘元，其中「假投資」手法件數及財損數皆為最大宗；而台東縣該日並未發生詐騙案件，警方將會持續加強打擊詐欺及識詐宣導工作，守護民眾安全及荷包。

梁東山指出，台東縣1至11月份詐騙案件共有692件，其中「假投資」手法發生194件、占整體28.03%，而詐騙總財損高達4億6311萬餘元，財損部分同樣以「假投資」詐騙最多，民眾遭詐3億326萬餘元，佔總財損65.48%，受理數和財損數皆是全島19縣市中最低。

隨後由嚴長壽分享詐騙案例，嚴長壽現為臺東縣均一國際教育實驗高級中等學校董事長，而近期出現「假冒學校教職人員」詐騙手法，詐騙集團會偽裝為學校教職員，並聯繫工程行稱學校內需施工，且要求向指定材料行進貨，以確保能夠承包該工程，而有工程行受騙匯款到學校時才發現學校並無施工需求，校方也一頭霧水，全然不知遭冒用。嚴長壽也提醒，學校若有施工需求會透過正常流程，並不會以通訊軟體聯繫，也希望民眾不要任意匯款，一定要再三查證，才能避免被騙。