公害陳情案　台東環保局1年受理2千多件

▲台東縣環保局一年約受理2000多件環境公害陳情案件。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣環保局一年約受理2000多件環境公害陳情案件，類別以環境衛生、噪音、異味案件最多，環保局依規定快速派員處理，以及時有效改善公害對民眾的影響，至今未發生公害糾紛案件，但考量其發生風險，民眾如何處理亦需進行宣導，如檢視公害造成損害情形及拍攝存證，向環保局通報案情與地點，確保人證、物證及相關支出費用證據等，詳細資訊可上環境部公害糾紛處理資訊系統查詢，其亦提供法律扶助，可撥免付費專線0800-085015諮詢。

台東縣政府表示，環境公害包括空氣污染、異味、噪音、環境衛生、水污染、廢棄物等類別，而公害糾紛指因公害造成的民事糾紛，環境部為公正、迅速、有效處理，保障人民權益，增進社會和諧，訂定公害糾紛處理法，但處理公害陳情案件，以督促改善與落實預防污染為目的，是否損害健康或財物而構成公害糾紛，仍須具備實證，民眾如有相關疑問，建議先撥打環境部的法律扶助專線0800-085015諮詢，健全公害糾紛處理體制，避免誤用、濫用，保護自我權益，邁向聯合國永續發展目標第11項「永續城鄉」及第16項「和平正義及健全制度」的目標。

台東縣環保局指出，環保局24小時受理環境公害陳情案件，多經過稽查、處罰及限期改善方式即可獲得妥善解決，但仍有可能發生公害糾紛的風險，且民眾如因公害而致損害，民眾亦須負舉證責任，而公害稽查人員亦需相關認知與蒐證技能，因此配合辦理專業技能教育訓練、法規說明會及活動設攤宣導加以宣導，民眾如確實遇到公害糾紛時，維護自我的權益，舉證與諮詢請參照以下方式：1.檢視受損狀況與拍攝存證、2.向環保局通報公害案情與地點、3.撥打環境部法律扶助專線0800-085015諮詢、4.確保人證、物證及相關支出費用證據。

環保局呼籲，民眾發現環境公害情事時，維護自我的權益，可拍攝相關公害狀態及危害情形等事證，並即時撥免費陳情專線0800-066666、環保局電話(089)221999，或透過手機APP「公害報報」、公害污染陳情網路受理系統(https://ww3.moenv.gov.tw) 等管道報案，以利公害及時有效處理，避免發生公害糾紛，影響自我的權益。