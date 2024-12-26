痛批北檢底牌「虛弱到不知怎吐槽」　黃國昌：完全不知1500萬流向

▲黃國昌 。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷京華城容積、政治獻金兩大案，檢方今（26）日宣布偵結，並對柯文哲涉收賄、圖利、公益侵占、背信罪等4罪，共求刑28年6月。民眾黨團總召黃國昌26日批評，北檢起訴記者會底牌一掀，虛弱到不知道怎麼吐槽，認為柯文哲收受1500萬匯款，但在哪收、流向都不知道。

黃國昌26日於臉書發文表示，北檢關押柯文哲押了4個月，與鏡檢泣檢等綠媒一搭一唱，科幻小說版本從收賄700萬、收賄170萬、虛擬貨幣、冷錢包，到在市長室跟動工典禮收賄1500萬，到前兩天說在新加坡密會，版本五花八門，配合民進黨進行政治追殺。

黃國昌提及，結果今天北檢起訴記者會底牌一掀，簡直虛弱到不知道怎麼吐槽，針對泣檢經營檢調7年獲取的「1500 小沈」，北檢認為柯文哲親自收受1500萬賄款，「然而什麼時候收的？北檢不知道；在哪裡收的？北檢不知道；賄款的流向？北檢一樣不知道；然後，北檢還是硬要指控柯文哲收賄款！」

黃國昌痛批，押人取供押了4個月，不要說證據了，連收賄的基本事實都無法認定，這種起訴品質，邢泰釗、王俊力不會覺得汗顏嗎？政治辦案斧鑿斑斑，為了構陷柯文哲，無所不用其極地踐踏司法，挑戰一般人的智商，「功在黨國」四個大字，北檢當之無愧。