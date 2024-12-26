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北檢偵結柯文哲收賄「4大罪」　秒登日媒國際版！

▲▼北檢偵結、依賄賂等4大罪起訴前台北市長柯文哲，登上日媒國際版。（圖／翻攝自日網）

▲北檢偵結、依賄賂等4大罪起訴前台北市長柯文哲，登上日媒國際版。（圖／翻攝自日網）

記者羅翊宬／編譯

台灣民眾黨黨主席柯文哲擔任台北市長期間，涉嫌圖利京華城容積獎勵，競選期間又涉政治獻金案。今（26）日北檢偵結，並依賄賂、圖利等4大罪將柯文哲起訴，求刑28年。此事受到日媒關注，將相關報導登上國際版頭條。

日媒《時事通信社》將前台北市長柯文哲涉嫌收賄案列入國際版第2條，指出身為台灣第2大在野黨黨魁的柯文哲，在擔任台北市長期間（直到2022年），以圖利商業設施容積獎勵為條件收取賄賂，今年8月遭到逮捕。自從柯文哲有意辭去黨主席以後，在本月由台灣民意基金會實施的民調中，台灣民眾黨支持率慘跌至只剩10%。

日媒《產經新聞》則於20日提到柯文哲提出辭去黨主席的聲明，報導內容同樣提到柯文哲涉嫌在擔任台北市長期間，從2020年以後涉嫌圖利某商業設施容積獎勵，今年8月遭到逮捕，並於9月初遭到羈押。

至於南韓《韓聯社》同樣也於22日指出，柯文哲有意辭去台灣民眾黨黨主席。報導提到柯文哲2018年成功連任台北市長以後，為了打破既定的藍綠政治版圖，決定創設台灣民眾黨，並在今年1月立委（國會議員）選舉拿下8席，然而柯文哲9月便因涉嫌圖利某京華城容積獎率而遭到羈押。

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