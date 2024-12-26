柯文哲「貪汙集團分工」曝光　起訴書揭收賄2管道

圖文／鏡週刊

民眾黨主席柯文哲今（26日）遭依《貪污治罪條例》違背職務收賄等4大罪起訴，起訴書揭露柯文哲決定創民眾黨參選總統後淪為貪汙犯的開始，地點是2020年2月20日的台北市長辦公室，參與者是當時的市長柯文哲、副市長彭振聲與威京集團主席沈慶京及其心腹朱亞虎，居中牽線的則是柯的帳房李文宗，柯營允諾給威京集團市值逾百億容積率，沈慶京用政治獻金210萬元當行賄前金「開辦費」，開啟了沈柯之間的行賄管道。

起訴書揭開柯文哲貪汙集團的收賄二管道，第一條是沈柯之前，中間人是柯的帳房李文宗與沈慶京的心腹朱亞虎，賄款是假政治獻金真行賄的210萬元及在市長辦公室與京華城工地交付的1,500萬元；第二管道則是國民黨市議員應曉薇，她以中華華夏希望、格鬥等協會收取來集威京集團旗下公司的賄款5,190萬元，為京華城容積率案向台北市陳情、關說並居間奔走，這二大管道中，彭振聲已認圖利罪、朱亞虎認行賄罪，柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗均否認犯罪。

起訴書指出，柯文哲、彭振聲、應曉薇、沈慶京、朱亞虎明知京華城改建成京華廣場案，如果要取得容積獎勵或放寛容積率，應由京華城公司依《都市更新條例》等規定申請劃定為都市更新單元，或依《台北市土地分區管制條例》申請，但柯文哲等被告明知京華城案不是都更地區也不符合容積獎勵要件，也沒有劃定為都更單元，基於圖利京華城的犯意，讓京華城獲得市值逾百億元的容積獎勵20％，省下依《台北市土地分區管制條例》申請容積獎勵要回饋台北市政府及其他回填成本（共約70億元）。

檢察官認定，2017年起先由應曉薇及其助理吳順民在台北市府及京華城間穿梭運作，柯文哲在明知違法的情況下，將京華城案交辦都委會主席彭振聲、都發局長黃景茂等共犯，自創「韌性城市貢獻」、「智慧城市貢獻」及「宜居城市貢獻」等名目，讓京華城容積率從560％以違法獲得20％容積獎勵至672％，再以容積移轉的方式增至840％，獲市府於2022年10月核發建照，此一共犯結構下，沈慶京分別向柯文哲及應曉薇行賄。

檢察官認為，第一管道的柯文哲等被告有資金須求，在市長室與有容積率須求的沈慶京及朱亞虎達成《貪汙治罪條例》違背職務收賄罪中的「期約」，此時沒有付錢，但已構成犯罪，隨後柯在明知違法的情況下，以獎勵容積率方式，圖利京華城百億元，過程中，柯文哲則收受210萬元前金及至少1,500萬元的後謝，屬於《貪污治罪條例》違背職務收賄罪中的「收受賄賂」。

第二管道的應曉薇則是因為替沈慶京奔走京華城案，除協助陳情及便當會，並涉向官員施壓，過程中應曉薇收賄5,190萬，這二大管道中，柯文哲、李文宗與應曉薇均涉及《貪污治罪條例》違背職務收賄罪，刑責10年至無期徒刑，沈慶京、朱亞虎及吳順民則涉《貪污治罪條例》違背職務行賄罪，刑期1年至7年，彭振聲則是涉《貪污治罪條例》圖利罪，刑責5年以上。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。



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