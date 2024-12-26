柯文哲涉4罪2大案貪9371萬元　恐遭法院繼續接押

圖文／鏡週刊

台北地檢署偵結起訴柯文哲貪污案，檢方查出他犯罪金額9371萬餘元，除求刑28.6年外，並請求法院續押，持續偵辦魚果市場及北士科等4大案。

檢廉偵辦民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案有重大突破！因為威京集團主席沈慶京的心腹朱亞虎不僅認罪，還供出柯在市長室和沈喬京華城容積率及捐多少政治獻金，讓期約行收賄構成要件更加穩固。

不僅如此，檢廉追查金流還鎖定全案的關鍵人物：柯的貼身帳房、綽號「橘子」的祕書許芷瑜，不過，早在檢廉8月28日發動搜索前，她就接獲柯指令緊急出境，當時應曉薇已遭境管，在機場被攔下，但許芷瑜未被鎖定，早在8月27日就出境抵達日本，後來轉至澳洲藏匿。

除了柯文哲的貼身帳房橘子許芷瑜浮上檯面，本刊調查，朱亞虎9月27日到案已坦承，2020年為了讓京華城容積率從392%增至560%，曾與沈慶京到台北市政府市長室，與柯文哲及副市長彭振聲面談。

據了解，彭幾乎已供出實情，稍晚有望獲交保，至於其他在押被告，恐仍繼續被法院接押。



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