新北點將／李四川、劉和然、洪孟楷各有優劣　藍營有不能輸的壓力

▲台北市副市長李四川（左）、新北市副市長劉和然（中）、國民黨立委洪孟楷（右）。（組圖／ETtoday資料照）



記者崔至雲、袁茵／新北報導

距離2026九合一選舉雖然還有2年時間，不過國民黨是否能守住全台人口最多的新北市，引發外界關注。目前已被點名的藍營人士包含台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然，以及立委洪孟楷。有藍營人士指出，現任市長侯友宜即將任滿卸任，但侯「離開現職後，留下的是什麼」，將影響下個接班人選；另有新北市府人士直言，除了政治魅力外，因新北的地理位置特殊，是否「了解在地」才更是重要。

國民黨自2005年起已在新北市連續3屆拿下首長寶座，2022年九合一大選時，侯友宜更是以115萬2555票、62.42%得票率，成功連任新北市長，因此，國民黨在新北市有著不能輸的壓力。

面對不能輸的壓力，侯友宜其實也知道守住新北的重要，但在總統大選之後，原本位居全國最高支持率的他，一下跌落谷底。根據《TVBS民調》顯示，今年2月，滿意度為48%，相較於2020年滿意度高達77%，掉落了29個百分點；直到今年11月，侯友宜滿意度才終於回升到53%。

侯友宜力拚市政 盼替接棒人選鋪路

從總統選後，可以看出侯友宜希望力拼市政，臉書也放上「加倍努力，為民打拼」幾字。而從幾項重大公安危機也可看出市府積極處理的態度，包含忠孝橋發生事故時，當時預估需要一個月的時間修復，但在2周後，市府就宣布恢復單向通行；環狀線因0403強震斷裂，原本預估需要1年2個月的工期，但也在250天的搶救之後，12月中旬就恢復通車。

近侯人士分析，侯友宜是個在意自己評價的人，他會在意「離開市長位置後，他留下的是什麼」，但這其實不僅是希望可以為自己留下歷史定位，也希望讓接手的人能輕鬆上手，希望為未來接手的人把路鋪好，「如果招牌用髒了，任何人來接，都是接不上的」，因此選後的這一年，侯真的是全心回歸市政，希望讓市民對他再次信任。

新北市議員江怡臻表示，侯友宜因為選舉遭受到很多負面攻擊，甚至意圖抹煞他為新北的付出；但包括公托數量全國第一、日照中心破百家等全齡化的照顧，加上任內幾乎兩年開通一條捷運線，他在新北的努力大家都看得到。

江怡臻分析，從台北縣到新北市，國民黨執政二十年，從新北是全國人口最多的城市，就證明這座城市讓市民安居樂業。侯友宜的努力讓整座城市完全蛻變，未來接班人選已有既定良好基礎，但必須是懂市政、有領導力、真正理解市民生活需求的人，而非只懂政黨惡鬥。

李四川、劉和然、洪孟楷3人選 到底誰適合？



對於目前被點名的李四川、劉和然，以及洪孟楷。藍營人士分析，李四川具備中央、黨政、地方執政經驗，擔任過北北高副市長，也有全國知名度，是相當強的市長人選，雖然李至今沒表態，但最明顯的轉捩點，就是蔣萬安面對台北市快跌破250萬人口、無法再找第三副市長前夕，緊急在9月將副秘書長張溫德升成副市長；但張溫德與李四川專業相似，過去督導的局處業務也完全重疊，不免讓人覺得蔣是在為李四川離開北市府做準備。

藍營表示，近期李四川態度也開始趨於曖昧，雖說「別急著替我找工作」，但沒有明確拒絕與否認，且近日李四川對市長選舉的想法應有鬆動，從他近期動向來看，臉書文章有略增趨勢，且李無論是臉書或對媒體回應，都開始主打「務實」形象，包括定期向網友報告京華城、大巨蛋等市政題目，加上臉書文都是親自撰寫，並非透過專業社群小編，讓人有種「貼近基層」的感覺。

此外，藍營人士透露，黨內有人認為劉和然「不成氣候」；而比較李四川與洪孟楷，李給人更「穩重、熟悉市政」感，撇除年齡差異，李待過台北市、新北市、高雄市，尤其是在蔣市府時期表現特別亮眼，無論是基泰大直案或颱風來臨時，專業度都遠超蔣萬安。該人士不諱言指出，許多新北市民工作地在台北市，除了晚上回家外，生活圈都在台北，「這樣的人，對台北市的關注度比對新北市還要高，因此經營台北市，某種程度就是在經營新北市。」

不過，新北市長選戰不能只純靠空戰，遲早得開始跑地方；但李四川礙於現在的身份，很難有跑新北市行程機會。究竟李四川何時請辭較為妥當？藍營人士認為「還不用太急」，且得先視明年的國民黨主席選舉結果，因此最適當時機是「2026年初且等待徵召」，「李四川根本不需要急著在2025年就離開北市府，反而還可能失去媒體關注度。」

對於劉和然，藍營人士分析，劉從基層做起，一路都在新北市歷練，是推動從台北縣到新北市時期的重要人物，目前默默經營基層，不分藍綠廣結善緣，且侯請假參選期間，都是由劉代理出席各種活動，就連現在侯友宜出席市府活動，劉和然也經常跟隨在側，但劉和然最大的缺點就是他都待在公務員體系，知名度不高，若最後國民黨真的推派劉出戰，拓展知名度是很重要的關鍵。

至於洪孟楷，他曾在日前接受專訪時表示，「誰民調高就是全力支持」，他也鬆口表示，如果是他民調最高，一定全力爭取贏的機會。

藍營人士分析，他擔任五年立委，也有地方行政和黨務經驗，是被點名的候選人中最年輕的一位，卻毫不畏戰，面對民進黨長期執政，若成為市長候選人，將可以引領全國選戰。但目前在立委第2任期，資歷尚淺，若表態參選可能會引發地方資深老將不滿聲浪，且新北幅員遼闊，洪若真的要參選，必須外溢到其他選區。

新北市長不能靠「魅力」 了解在地是關鍵

至於到底誰適合接棒新北市長一職，新北市府人士分析，新北市就其他縣市來說，它的規模其實更大、更複雜，人口也是多，有些建設、政策其實不是馬上就可以看到，亮眼程度也不像首都台北市那樣高，因此若找位「政治明星」來當市長，不一定馬上能上手，新北市長人選需要了解地方、能溝通，又要了解在地的人情味，「高聲量、高政治魅力在新北不能完全吃得開」，在地的認同感尤其重要。

藍營人士直言，2026年新北市長選舉除代表侯友宜的政治能量能否延續、在藍營總體戰略上，北部身為大票倉又是藍營優勢區域，若新北市不能守住，2028年總統大選藍營在北台灣的串連也可能出現問題，因此新北市是國民黨必須守住的防線。

一名國民黨籍新北市議員也呼籲，民進黨無論蘇巧慧或林右昌，都已經開跑，藍營不能坐等綠營廝殺，必須儘快起跑，展現企圖。