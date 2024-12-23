獨／政院蹣跚因應藍白強過財劃法　綠委苦戰內部炸鍋！等不到彈藥

▲立法院會為三大爭議法案爆衝突。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

立法院藍綠上週五院會為選罷法、憲訴法、財劃法爆發衝突，最終在藍白聯手下，爭議法案皆順利三讀。事隔了兩天，今天（23）一早行政院召開記者會，針對財劃法的衝擊進一步說明，但資料跟數字都不夠詳盡，不只在場媒體有疑問，連民進黨內也炸鍋；據了解，不少民進黨立委紛紛向行政院表達強烈不滿，認為行政院因應與論述力道不足，行政系統像消失了一樣，連財政劃分的試算還要立委自己算，只有立委們在前線孤軍奮戰。

藍白聯手通過的三法，歷經週末兩天的輿論發酵，行政院終於在23日召開記者會，特別針對財劃法上路後的影響進行說明。財政部長莊翠雲指出，新法弱化中央財政，衝擊施政能量，而當中水平分配的公式也未能幫助調劑、均衡地方發展，且條文中有語意不明確，邏輯有問題之處；主計總處主計長陳淑姿則說，中央要釋出3753億，又一般性補助款不得減少，將造成已核定且尚在執行中之各項計畫經費難以為繼，包括國防經費、少子化補助、租屋補貼，另修法未明定施行日期，恐直接衝擊已經在審查的明年度預算。

但是，行政院這場記者會的內容依舊空泛，論述力道未能聚焦，包括各縣市到底修法後，可拿到多少錢的試算都沒有公布。面對現場媒體追問，莊翠雲則說，財政部看過這次三讀的條文，其實發現是有些語言不夠清楚，變成只能財政部自行假設去初步試算，而通常如果部會要提出修法版本給立法院審議，一定會要根據指標去算金額，但這次提案的國民黨團卻沒有去講出實際數字，變成大家都跑來跟財政部要，但這事實上應該是由提案單位負責去算。

莊翠雲一番說法道出財政部等，受衝擊機關的難為之處。民進黨團幹事長吳思瑤就表示，行政院第一時間無法算得準，其實就凸顯出了藍白修法的倉促，版本是最後一刻才拿出來，所以部會要花時間再去準備；民進黨團副幹事長李坤城則說，提案方應該要做詳盡說明，像是台北市，拿掉備受質疑的金孫條款，卻增加營業稅的指標，其實都是換湯不換藥，確實國民黨團沒有清楚的向大家告知提案內容。

一位綠營人士私下表示，雖然責任上，是國民黨倉促立法，但身為執政團隊，只要有模糊空間，很容易被打亂陣腳。該人士認為，民進黨在國會趨於劣勢，行政系統的相關論述，應該在法案三讀之前就已經準備好了，但這幾天看起來，是事情發生了之後才急忙在準備因應。

對於整體因應的配套，這位人士表示，從公開資訊看起來，行政院長卓榮泰有跟立法院長韓國瑜溝通，但怎會全然相信韓國瑜可以在關鍵時刻說服傅崐萁，而沒有其他的備案呢？上個禮拜五晚上法案三讀後，只有院長跟總統發臉書，隔了兩天，今天早上開這場記者會，可以看看不知道已經慢了多少拍，開了記者會也沒有強而有力的論述。

據了解，不少民進黨立委就私下向黨內表達強烈不滿。有綠委認為，行政院至今的資料依舊無法有力反擊藍營的論點，且動作又慢，現在是要打仗，怎麼會感覺依舊無關要緊，變成是立院黨團在緊張，一直跳出來幫忙擋？

有綠委也不解表示，中央應該要給出更實際、明確的說帖，從三讀到現在，為什麼還是等不到，變成是黨團、委員自己要去找例子，作為在第一線作戰的人，頗有遲遲拿不到後勤彈藥的無力感。

另一位綠委則坦言，行政院禮拜五晚上就有給出試算本，但是有更清楚的資料當然會更好，最好的時間點是週六就要給，而這其實也不是說只有財政部的事，各部會都要站出來，像是財劃法三讀之後，國防經費受到衝擊，那國防部也應該出來說明到底是什麼衝擊。

有綠委私下證實，黨團內部確實有不少對行政院指教的聲音，像區域立委有自己負責的選區，當然會很關心除了地方拿多少錢之外，還有的是哪些補助可能會被砍掉的，現在應當團體作戰，行政院各部會要動起來，給的說帖也應當更即時。