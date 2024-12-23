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青鳥白吹風？黃國昌還原財劃法現場95人表決：綠51席輸藍48人

▲▼青鳥白吹風？黃國昌還原財劃法現場95人表決：綠51席輸藍48人。（圖／翻攝黃國昌YouTube）

▲黃國昌還原財劃法現場，直言民進黨立委都到場就可以阻擋他們聲稱的「惡法」。（圖／翻攝黃國昌YouTube）

記者鄒鎮宇／綜合報導

立法院20日通過國民黨力推的三大法案，選罷法、憲訴法及財劃法修正案，遭民進黨砲火攻擊。對此，民眾黨團總召黃國昌還原財劃法的投票情況表示，民進黨只要多2人到現場就可以贏過國民黨，但最後卻讓國民黨直接通過，「不用打、不用鬧，舉手就可以贏，但是你人都沒有到齊」是「假意抵擋，其實很想過嗎？」

黃國昌23日在直播時表示，他不知道青鳥被動員後，看到他接下來要說的會如何想。他放出立法院進行財劃法表決的片段表示，民眾黨因為被民進黨影響議程，只能透過舉牌投票。現場只有民眾黨團的8票進行舉牌贊成民眾黨版的再修正案，但兩次表決都因少數而不通過。

黃國昌說，兩次表決輸了之後，民眾黨團8人直接離場，留下國民黨、民進黨在場進行表決。此時，出席95人有48人贊成國民黨版，因此多數通過。簡單算一算，當下反對為47位，但民進黨卻有51位立委，只要多兩人到場就可以否決國民黨版的財劃法。

▲▼民進黨前黨秘書長吳乃仁。（資料照／民進黨記者聯誼會提供）

▲民進黨前黨秘書長吳乃仁。（資料照／民進黨記者聯誼會提供）

黃國昌表示，民進黨團不斷說財劃法是惡法，也抵不過國民黨的多數暴力，但最後卻跑了4名立委，「民進黨有51席耶，如果51個都在現場，我老實講，不開心的會是朱立倫。民進黨你們不是有51個立委，為什麼表決會輸48票的中國國民黨？這不是演很大嗎？你們不是很努力？要全力擋下惡法？啊人咧？人跑去哪裡了？各位網友，你們看懂民進黨在演哪齣沒有？」

黃國昌表示，看不出來民進黨有如他們所說的認真開會、認真投票、全力擋惡法，「看不出來耶，你們不用打、不用鬧，舉手就可以贏，但是你人都沒有到齊，民進黨是假意抵擋，其實很想過嗎？」

最後，黃國昌跟總統賴清德爆料，投票表決當晚，有民進黨立委不待在立法院內投票表決，而是去跟民進黨新潮流大老、前秘書長吳乃仁聚會。

▼財劃法修正案共95人投票，國民黨以48票通過，位於影片58分22秒。

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