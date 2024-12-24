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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

大法官人事今投票！傳綠營將裂解藍白合　李彥秀喊話8字

記者黃翊婷／綜合報導

立法院今日（24日）將進行大法官人事同意權案投票，近日傳出國民黨團傾向全數封殺、民進黨尋求裂解藍白合。對此，國民黨立委李彥秀直言，若大法官不符合社會期待，「該過就過，該擋就擋」；民進黨團幹事長吳思瑤則強調，大法官人選應用專業判斷，希望大家能回歸理性討論。

▲▼0716 國民黨召開,停止政治抹黑,兒少保護修法不漏接,記者會-李彥秀。（圖／記者黃克翔攝）

▲李彥秀認為大法官人選應該符合社會期待。（資料照／記者黃克翔攝）

立法院24日將針對7位大法官人事同意權案，進行記名投票表決，其中，廖福特是這次大法官被提名人中「廢死」立場最鮮明者，一度引發朝野立委對於廢死議題進行爭辯，甚至傳出國民黨團傾向全數封殺名單、民進黨尋求裂解藍白合等消息。

對此，國民黨立委李彥秀直言，總統賴清德提出史上最爛大法官名單，大法官是民主政治的最後一道防線，應該具備專業、價值、聲望、人品，而且台灣有超過八成的民眾反對廢死，大法官人選應該符合社會期待，「該過就過，該擋就擋」，再由總統補提名，這才是負責的態度。

李彥秀還提到，民進黨曾批評民眾黨立委「淪為政壇最可悲可恥的政客」，結果在大法官人事同意權議題上，自己又反過來尋求民眾黨合作，讓人搞不清楚標準到底在哪裡。

▲▼民進黨團召開 財劃惡修 全民受害 記者會 吳思瑤 蔡易餘。（圖／記者屠惠剛攝）

▲吳思瑤希望大家回歸理性討論。（資料照／記者屠惠剛攝）

民進黨團幹事長吳思瑤則認為，國民黨要怎麼決定、民眾黨要怎麼選擇，民進黨無權置喙，只希望大家理性行使同意權，不是用有色眼鏡或以政治考量來討論封殺不封殺。

吳思瑤表示，還是希望大家回歸理性，如果沒有通過，很難達到憲訴法惡修後，10人評議、9人才能判違憲這種高門檻，24日同意權投票還是期盼大家讓憲法法庭維持運作，而不是癱瘓運作，民進黨團會團結支持適任人選。

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