新北瑞芳分局社區里長座談　檢警民齊心守護地方治安

▲新北市瑞芳警分局召開社區里長座談會。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

為加強警民互動，深化社區治安合作，並共同檢視年度治安成效，新北市瑞芳警分局於今（23日）舉行治安座談會，並邀請基隆地檢署主任檢察官陳照世，針對反毒、反詐宣導及司改意見座談，與各里里長、社區幹部、機關團體學校、義交，義警，警友，志工、民防及熱心市民分享討論，陳主任檢察官也分享假檢警詐騙案例及AI仿真詐騙，現場反應熱烈，展現出全民齊心守護治安的強大凝聚力。

瑞芳分局長李智源也分享防詐小故事，有關假愛情交友和虛擬貨幣假投資等案例，希望藉與會人士當種子傳授防詐知識到每位居民，發揮全民防詐效果，同時報告了2024年度治安工作成效，並指出刑案破獲率提升：針對電信詐騙、毒品等重大犯罪，分局成功執行多項專案行動，有效打擊犯罪集團，讓社區更加安全。社區警政推進：分局與里鄰長、志工等緊密合作，定期巡守讓社區治安隱患降至最低。

李智源強調，「成績屬於全體市居民，我們將以此為基礎，持續努力，讓明年的治安環境更加美好。」在會議的最後，分局提出2025年治安工作的展望，包括全面深化反詐騙宣導：強化社群媒體與實體活動的雙軌宣導模式，提升市民辨識能力。智慧警政升級：引進更多科技設備，提升案件偵查效率。社區聯防計畫：與地方組織密切合作，建立更加緊密的治安聯防網絡。分局期望透過警民攜手合作，共同打造一個「治安穩定、生活安心、交通順暢」的幸福城市。