陸「最佛老闆」直播員工打麻將　還鼓勵：你們多贏點！

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸連鎖超市「胖東來」創辦人于東來20日中午在公司開直播，帶網友參觀公司環境，意外拍到有一群員工在打麻將。令人意外的是，身為老闆的于東來不只沒有斥責打麻將的員工，還鼓勵大家「多贏一點」，許多網友因此大讚他「中國好老闆」。

于東來開直播的時間正好是公司的午休，因此他在帶網友參觀公司環境之餘，也順便讓網友們看看員工在午休時間的活動。

從直播中可以看到，有的員工在吃飯、有的員工在睡覺，算是常見的情況，但後來鏡頭帶到一群正在打麻將的員工，就比較罕見了。

▼于東來在公司直播，拍到員工打麻將。（圖／翻攝微博）



令人意外的是，于東來並沒有指責員工，反而是幽默的鼓勵大家，「你們都多贏一點！」值得注意的是，員工們似乎也與于東來關係不錯，見面都會開心打招呼，並且不時會傳出笑聲。

此一景象也令在網路上引起了大量討論，許多人都大讚于東來是好老闆，「讓員工在單位睡覺娛樂的一定是好老闆！」「這笑聲一聽就是真心的開心！」「優秀的管理者關心員工，能真正獲得員工的支持認同。」

于東來近年積極倡導企業應尊重員工，他也為公司立下未來幾年要實現的目標，包含：每周工作時間36小時以內、星期六閉店休息實現讓員工與家人一起享受週末的美好時光、每年40至60天的休假、員工最低月到手純收入保持在8000元（人民幣）以上。

同時，于東來也在公司設下「委屈獎」，員工若遭到顧客無故指責、辱罵或者攻擊，就能夠獲得5000元至3萬元（人民幣）不等的補償金，並且公司也會追究當事顧客的法律責任。