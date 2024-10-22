丟丟妹叔叔過年打麻將遭劫46萬　主嫌身亡...把風男重判7年8月

▲丟丟妹叔叔家大過年遭持槍搶劫，把風男重判7年8月。（圖／ETtoday資料照，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

知名直播主丟丟妹的叔父(丟叔)大過年與友人在家打麻將，深夜遭楊男(48歲)、與另名男子蒙面持長短槍進入行搶46萬元，警方以車追人，楊男躲雲林某間Hotel持槍自轟身亡，把風接應的李男則喊冤「跟楊男剛認識，搶案也是楊指使」；法官認為，李男犯後未能坦承犯行，也未與受害人丟叔、郭男和解，依加重強盜罪，重判7年8月徒刑。

依據判決書內容，李男是黃男經營直播事業的員工，與林姓員工是多年好友，楊男則是黃男早年獄友，李、林因此與楊認識，2022年大年初四當天晚間接近11點，李男駕駛無牌BMW轎車，載楊男與不知名男子分持長短槍進入行搶，警方收到風聲後主動介入調查，被搶當下，丟叔家人正在打麻將，約有8萬元，還有1名郭姓男子帶了38萬元，結果錢全被搶光。

▲丟丟妹叔叔家大過年遭持槍搶劫，把風男重判7年8月。

楊嫌與李嫌大年初四當天晚間接近11點，駕駛無牌自小客分持長短槍進入行搶，警方收到風聲後主動介入調查，案發後震驚地方，還有人指丟爸開賭場被搶，丟爸氣的報警自清，據丟爸說，被搶當下，弟弟家人正在打麻將、還有1名貿易商帶了38萬貨款，犯嫌將錢全掃光。

警方立即主動偵辦，以車追人鎖定同是在網路販售魚貨的楊男所為，由於楊男火力強大，曾持槍在台中大里一間設於檳榔攤的貨櫃屋賭場行搶，當年2月20接獲線報，楊男偕女友到雲林縣一家汽車旅館藏匿，警方圍捕時楊男在駕駛座內自轟身亡，現場起出改造霰彈槍1把，霰彈12發、子彈92發，警方隨後在台中逮捕共犯李男。

▲丟丟妹叔叔家大過年遭蒙面男持槍搶劫。

經查，楊嫌離婚、子女已成人，有多起毒品、槍砲藥彈前科，去年10月底因偽造五倍券，被雲林地院裁定准押，羈押2個月期滿被放出來後；又因偷機車被抓，關出來不到幾天又再犯下丟丟妹叔父搶案。

李男落網後向檢警喊冤，「跟楊男是透過朋友剛認識，關於搶案也是楊指使」，案發當天，楊男打電話找他，車子一到，他就上車，楊男對他說「你等一下幫我看車，如果有人來，就按喇叭」，他從頭到尾都沒有參與搶劫計畫，此說法遭到法官打臉。

法官審酌認為李男雖未直接碰觸到槍彈，但已知楊男要持槍搶劫，卻仍參與把風、接應2人離開現場，該段期間內為共同持有槍彈犯意，視為共同正犯，犯後未能坦承犯行，也未與受害人丟叔及郭男和解，依犯結夥三人攜帶兇器侵入住宅強盜罪，判處7年8月徒刑。非制式手槍及非制式獵槍各改造霰彈槍，霰彈、子彈均沒收。

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