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20年前只是街邊小商店！　胖東來2024銷售收入將破150億人民幣

▲ 胖東來。（圖／翻攝自微博／界面新聞）

▲ 胖東來。（圖／翻攝自微博／界面新聞）

記者廖翊慈／綜合報導

中國零售業巨頭胖東來今年銷售收入將突破150億元（人民幣，下同），年比去年增加了40%，其總部位於河南許昌。河南許昌市委副書記、常務副市長張慶一近日在新聞發布會上表示，胖東來從20多年前的一家街邊小商店，現在發展成中國超市界的天花板。

據《界面新聞》報導，中國連鎖經營協會發布《2023中國連鎖TOP100》榜單顯示，首次上榜的胖東來，以13家店107億元的銷售額，排在榜單46位，以此計算，胖東來2024年的銷售收入比2023年的水準成長了40.2%。

胖東來創辦人于東來曾因賺太多而苦惱表示，「胖東來原本去年計畫賺2000萬，沒想到年底賺了1.4億。」這個數字來自於胖東來在許昌、新鄉兩地僅有的13家門市，這意味著其單店獲利能力，已超過業界所有的超市上市公司，淨利也碾壓了不少頭部同行。

▲▼于東來。（圖／翻攝自微博）

▲▼于東來曾為員工新增「不開心假」，且主管不能不批准。（圖／翻攝自微博）

▲▼于東來。（圖／翻攝自微博）

于東來在所寫的《美好之路》一書中說道，零售的核心價值是商品，商品好才能讓顧客滿意，而顧客滿意度的80%來自商品，「商品如果不優質，顧客會衰減，最近三年我要求，商品部門強行把不好的產品下架，特別是三線品牌，除非品質好且非常有特色，目前只賣一線品牌和特色產品，同時在生鮮方面加大品質提升，顧客覺得不好吃，打電話就可以退，倒逼著你去選擇好品質產品給他們。」

同時，胖東來給員工充分的薪酬和福利，來保障他們在零售每一環節的執行力度，于東來在書中也透露，胖東來員工薪酬體系，店長月薪5萬元，副店長4萬元，處長2.5萬元，處長助理1.8萬元，課長1.2至1.3萬元，第一線員工（清潔、收銀等）平均月薪為5500元，每位員工每週工作時長是40至42小時，一年還有一個月有薪年假。

此外，胖東來高毛利的部分則來自，他向山姆等海外超市學習的自有品牌模式，和山姆一樣，胖東來借助網路短片的傳播，讓自有品牌的熱門款，獲得了更多溢出效應，例如，烘培類的蛋撻和蛋糕、DL大月餅、DL果汁，以及胖東來白酒等，它們分量大，味道也不錯，逐漸成為熱銷商品。

▲▼胖東來自營。（圖／翻攝自微博／界面新聞）

▲ 胖東來自有產品。（圖／翻攝自微博／界面新聞）

胖東來的自有產品在當地與同類相比價格稍高，但因為品質理想，加上品牌效應和服務加持，這些自有品牌產品在當地頗受歡迎。

名創優品創辦人、董事會主席兼CEO葉國富也指出，「山姆會員店和Costco所到之處，無不風靡，胖東來是中國零售業的神話，將品質零售推到了難以企及的高度，胖東來正在構建中國新的商業文明。」

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