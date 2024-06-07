獨／連打48hrs麻將「2索變3索」　視網膜驚見紅色血瀑布...險失明

▲男子視網膜血管爆開出現紅色瀑布，剛好蓋在黃斑部前面，造成右眼近失明。（圖／洪啟庭醫師提供）

記者許宥孺／高雄報導

一名60歲男子在過年期間不眠不休地打麻將，結果不斷地看錯牌被糾正，賭性堅強的他，連續打了48小時都不下牌桌，未料第3天下午，右眼上方突然出現一條紅色血水，接著眼睛就看不清，這才下牌桌緊急就診。醫師表示，男子因高血壓又3天不睡覺，眼壓飆高超乎正常值，導致視網膜血管爆開，右眼幾乎失明，經開立藥物治療後，2個月內右眼視力已恢復至0.9。

收治病例的達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭表示，年約60歲的林姓男子當時慌慌張張地跑來就醫，表示右眼看東西出現嚴重單眼複視，幾乎看不見眼前東西，在就醫過程中，原本騎車靠右邊行駛，卻莫名其妙騎到馬路中央，差一點被對側車道的大卡車壓到，嚇的他冷汗直流。

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▲達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭。（圖／記者許宥孺攝）

洪啟庭替男子安排相關檢查，發現男子雙眼近視150度，左眼數據都正常，但右眼最佳視力只能矯正到0.1，眼壓則高達35mmHg（正常為20mmHg以下），另外雙眼立體感僅有400秒弧，表示無法分辨兩個很接近的東西，且容易有疊影。

當散瞳後右眼，發現視網膜正中間有一條長條血絲，巧好擋在黃斑部前，所以他才看不清楚物體。經詢問後，發現男子有高血壓病史，且有定期服藥。經測量血壓，竟然高達160/105mmHg的偏高數據。

林姓男子表示，過年期間和牌友不分晝夜打了2天麻將，到了第3天清晨，一開始總把麻將牌的「二索」看成「三索」，因不斷打錯牌而出糗，經朋友提醒，自己才發現眼睛好像出了問題，但他以為太疲勞而不以為意，繼續玩麻將。到了當天下午，好像一條紅色瀑布由眼睛上方，慢慢流下紅色的血水，而且會飄來飄去，如飛蚊症一樣，當下右眼就逐漸看不清了，同時眼眶有脹痛感，這時他才停止打麻將並立刻就診。

洪啟庭研判，男子罹患了「急性玻璃體出血」，根據他的高血壓病史再加上不分晝夜的打麻將，引起眼壓飆高、眼球內腎上腺素分泌旺盛，導致視網膜血管爆開，血液流到玻璃體中。而破裂的血管恰在黃斑部上方，所以男子才會覺得有瀑布般的水往下流，後因血量過多完全遮部黃斑部，右眼視力才會降至0.1。

▲第1個月後玻璃體的長條血絲已逐漸消失，可逐漸看清正常的視網膜顏色。（圖／洪啟庭醫師提供）

洪啟庭表示，經給予口服止血藥、降眼壓眼藥水，並要求男子2周回診一次，第一個月後，位於玻璃體中的長條血絲已經逐漸消失，慢慢可以看見視網膜。同時右眼最佳視力已回到0.6，眼壓也恢復到18mmHg的正常值，雙眼立體感也回到30秒弧。到了第2個月底，散瞳後已可以清楚分辨出黃斑部的位置，而且視神經盤也可明顯看見，右眼的最佳視力回到0.9，看物體時也不再有複影、顏色差異等困擾問題。

▲第2個月後出血已完全消失，右眼的黃斑部(左方箭頭)與視神經盤(右方箭頭)也都明顯呈現。（圖／洪啟庭醫師提供）

洪啟庭指出，一般在晚上就寢時，是眼壓最高的時刻之一，此時再熬夜，眼壓上升的幅度為原先數據的8%；因此長期的熬夜，容易導致青光眼的產生。另外根據台日跨國研究，長時間看近物，沒有充分休息，30分鐘後眼壓會上升2mmHg，而且呈現累進性。也就是5個小時看手機螢幕而沒有充分休息，眼壓可能上升10mmHg。當然熬夜玩麻將，目不轉睛的注視麻將牌，眼壓當然會升高。

洪啟庭提醒，即將到來的端午連假，民眾會安排不同的休閒活動，但歡樂之餘不要過分熬夜，甚至長時間使用3C追劇、打牌、打麻將等，尤其是超過60歲的民眾，本身有高血壓、青光眼更必須警覺。