高雄男不爽被開單竟冒名投訴　誣指派出所長喝酒、打麻將慘了

▲男子不滿被開單，誣指派出所所長喝酒、打麻將被判刑。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名吳姓男子因沒戴安全帽被開單，竟遷怒到茄萣分駐所所長，吳男冒名到警政署署長的信箱投訴，指稱所長吃檳榔、喝酒還打麻將，事後分局調查後發現所長戒酒已經5年，也沒有打麻將賭博，吳男被依誣告罪起訴，法院審理後，判吳男徒刑5月。緩刑2年，向公庫支付6萬元。

判決指出，吳姓男子因騎車沒戴安全帽，被所長攔下開單，因此心生不滿，去年7月11日凌晨，吳男跑到警政署署長信箱，以「林姓友人」的名字，檢舉茄萣所長值勤時跑到海產店喝酒，還打麻將、吃檳榔。

署長信箱接獲檢舉後，交由湖內分局督察組查辦，分局稽查後發現，所長早已戒酒5年，沒有到海產店聚餐喝酒，也沒有打麻將，吃檳榔也在下班時間，還給所長一個清白，但所長認為遭受不白之冤，決定對吳男提告毀謗（不起訴處分）和誣告。

橋頭地院審理時，吳男坦承有到署長信箱留言投訴，也是冒用友人的名字，但否認造謠或誣告，這些消息都是聽朋友的轉告。

法官審酌吳男沒有前科，因一時思慮欠周而罹刑章，然犯後坦承犯行，尚知悔悟，且已與所長達成和解，因此依誣告罪判處他徒刑5月，緩刑2年，1年內向公庫支付6萬元，及接受法治教育3場次，併予宣告於緩刑期間付保護管束。