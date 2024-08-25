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隔夜鮭魚刺身還在賣！陸百貨「發40萬元獎金」給爆料客人

▲▼胖東來賣隔夜鮭魚刺身被抓包。（圖／翻攝微博）

▲胖東來被爆料賣隔夜鮭魚刺身。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸零售百貨「胖東來」近日被爆料，將隔夜的鮭魚刺身重新上架販賣。胖東來24日證實此管理漏洞，開放消費者退款，並向爆料檢舉的顧客發出10萬元（約42萬元新台幣）的現金獎勵。

胖東來表示，19日收到顧客反映後，超市部門就將壽司櫃檯的商品全部下架，並展開調查。

根據監視器畫面，當天壽司櫃檯未售出的25盒壽司應該要銷毀，負責處理的廠商員工卻漏掉了其中3盒鮭魚刺身，導致這3盒刺身隔天又被上架販售。

胖東來也調閱了其他幾天的監視畫面，發現同一名廠商員工在14日、15日也漏掉了多盒鮭魚刺身沒銷毀。

▲▼胖東來賣隔夜鮭魚刺身被抓包。（圖／翻攝微博）

胖東來證實，共有3天出現「隔夜返包」情況，涉及10盒鮭魚刺身，但由於無法追溯另外9盒購買的顧客，故對此時間段銷售的共計74盒全部可辦理退貨。

胖東來宣布，對在2024年8月15日、8月17日、8月19日購買進口三文魚刺身商品的顧客辦理退款，並給予1000元賠償。

胖東來並強調，「此事件幫助我們發現了重大食品安全隱患以及管理漏洞，並推進我們全面梳理風險管理項目，從流程上進行優化和規避！按照『胖東來監督建議標準』中『食品安全』條例中重大食品事故項，給予該顧客10萬元現金獎勵！感謝其對我們的監督和幫助！」

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