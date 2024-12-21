健保、國民年金要多繳！2025新制懶人包　租屋補貼擴大

▲機車道路駕訓補助明年續辦。（圖／公路局提供）

生活中心／綜合報導

即將邁入2025年，許多新制攸關你我的荷包，包括基本工資調漲，勞保及健保費也隨之增加，還有租屋補貼擴大、文化幣加碼發放。另外，旅宿業者不得再提供一次備品，違者將挨罰。醫療部分，公費流感疫苗開放全民接種、5類癌症公費篩檢擴大對象。《ETtoday新聞雲》以下整理新制懶人包，供讀者參考。

民生消費》

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●基本工資調漲

由現行每月基本工資2萬7470元，調整為2萬8590元；現行每小時基本工資183元，調整為190元。行政院已依此調整建議核定，並自明年1月1日實施。

每月最低工資調升後，預估約有189.5萬名勞工（本勞152.7萬人，外勞36.8萬人）受惠；每小時最低工資部分，預估約有67萬名本國勞工受惠。

勞保費：

基本工資明年調漲至2萬8,590元、勞保費率為12.5%，勞工每月負擔保費為715元、雇主每月負擔為2,502元、政府負擔為357元；也就是說，在勞保費用方面，明年勞工每月增加56元、雇主每月增加195元、政府每月增加27元。【完整報導】

健保費：

因應明年最低工資調漲，健保費也隨之調整，影響眷屬在內共計821萬名投保對象，其中屬於最低一級投保薪資者約811萬人，有771萬人平均每人每月須多繳健保費21元，40萬人則可以少繳，1年可增加約53億元健保收入。另外，薪資高者則約有10萬多人，平均每人每月增加831元，此部分預估每年健保收入增加33億元。【完整新聞】

●國民年金保險費率調整

國民年金元旦起保險費率由10%調整為10.5%，扣除政府全額補助的低收入戶、重度以上身心障礙者與長期參加勞保而無意願繳納國保保費者，實際受影響人數約239萬人，平均每月多繳39元，其中又以一般保險人200萬人為最大宗，月繳保費增至1,245 元，比先前增加59元。

▲元旦新制攸關你我的荷包。（示意圖／記者李佳蓉攝）



●基本生活費調高

財政部公告113年度每人基本生活所需之費用金額為21萬元，較112年度增加8000元，民眾於114年5月申報113年度綜合所得稅時適用。會計師精算，育有2名子女的4口之家可望省稅6500元。【完整新聞】

●營業稅起徵點調高

財政部修正發布「小規模營業人營業稅起徵點」，自2025年1月1日起，買賣業等銷售貨物業別起徵點由8萬元調高至每月銷售額10萬元；裝潢業等銷售勞務業別起徵點由每月銷售額4萬元調高至5萬元，預估受惠家數約12萬家，增加減稅利益約10.68億元。【完整新聞】

●租屋補貼擴大

原為4年專案的「300億元中央擴大租金補貼」，將延長至115年。113年度提出申請且符合資格者，中央將全數補貼，並於114年起擴大租金補貼戶數，由現行50萬戶提升至75萬戶。【完整新聞】

●滿10歲可「自動查驗通關」

移民署公告，放寬自動查驗通關系統申請及使用資格，擴大使用對象。放寬資格如下，第一，有戶籍國民申請使用自動查驗通關系統年齡自12歲以上調降至10歲以上；第二，身高限制自140公分以上調降至120公分以上；第三，開放無戶籍國民得以「免許可」申請及使用自動查驗通關系統。

●文化幣擴大發放

文化部自112年起發放文化禮金，113年常態化發放擴大對象為16到22歲，每人領取文化幣1200點。而為了讓文化向下扎根，明（114）年除了維持原發放，文化部加碼推出13到15歲試辦計畫，每人發給600點，也就是從國中起就能透過文化幣進行藝文體驗。【完整新聞】

●家貓強制寵登並植入晶片

農業部修正「公告指定犬為應辦理登記之寵物」，改為「指定犬貓為應辦理登記之寵物」，自114年1月1日起生效，也就是說，要強制執行；但是給予1年緩衝期進行宣導，從115年1月1日起開罰，若被查到沒有寵登，可處新台幣3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。【完整新聞】

●平台廣告實名制

打擊詐騙，數發部表示，平台的廣告實名制明年元旦起上路，規劃分階段進行，先從高風險廣告客戶開始進行廣告實名制，預期明年詐騙財損金額應會明顯下降。

▲打擊詐騙，平台廣告實名制。（示意圖／CFP）



醫療健保》

●公費流感疫苗開放全民接種

疾管署表示，為提升疫苗接種人口涵蓋率，發揮疫苗最大效益，自明年1月1日起，公費流感疫苗擴大提供全國6個月以上尚未接種之民眾接種，至疫苗用罄為止。

疾管署呼籲，公費流感疫苗開放全民開打前，請65歲以上長者、高風險慢性病人、學生及學齡前幼兒等重點族群儘快接種疫苗，以儘早獲得保護力，保障自身的健康。

●擴大5類癌症篩檢

國健署1月1日起擴大5類癌症篩檢。

大腸癌： 篩檢年齡由原本的50歲至74歲，下修到45歲起可以篩檢，如果有家族遺傳病史的民眾，更下修到40歲至44歲可篩檢。

乳癌： 篩檢年齡從45至69歲放寬到40至74歲都可以做。

子宮頸癌： 篩檢年齡從30歲以上，放寬到25歲以上就可篩檢。

肺癌： 篩檢對象包含重度吸菸者與具家族史者。

*重度吸菸者

現行適用對象為50至74歲且吸菸史達30包-年以上，戒菸未達15年之重度吸菸者，明年將把吸菸史的包-年數降至20年以上。（包-年=平均每天吸菸包數＊吸菸年數。例如每天1包菸，共吸菸30年；或每天1.5包菸，共吸菸20年，皆為30包-年。）

*家族史

將下修篩檢年齡，從現行50至74歲男性或45至74歲女性，其父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌者，男性門檻降至45歲，女性門檻降至40歲。

胃癌： 擴大全國45至74歲辦理幽門桿菌糞便抗原檢測。

●公費HPV檢測、國中男生接種疫苗

國健署明年陸續推出新增篩檢工具及服務，其中包含子宮頸癌篩檢升級，定期抹片配合HPV檢測，公費HPV檢測開放35歲、45歲、65歲女性適用；另外，國中男生明年9月起開始公費接種HPV疫苗。【完整新聞】

●健保住院自付額調高

衛福部預告訂定草案，調高健保住院自付額上限，單次住院增加到新台幣5.1萬元，全年累計增為8.6萬元，預計明年元旦上路，初估影響1.08萬人，不影響經濟弱勢及重大傷病。【完整新聞】

▲住院示意圖。（圖／CFP）



交通觀光》

●機車改裝排氣管要經認證

改裝車擾民，交通部配合環境部修法，114年元旦起，改裝排氣管將列驗車項目，未使用經噪音認證排氣管，最重可吊銷牌照，上路遭取締也可罰900到1800元。【完整新聞】

另外，環境部說明，若噪音值超標，地方環保局可處1800至3600元罰鍰，並通知限期改善。根據現有規定，累犯最高可罰3萬元。

●機車駕訓補助最高領3800元

交通部公路局表示，機車駕訓補助計畫明年將持續辦理，經過機車駕訓者可領1300元補助。

另外，112年起實施的「駕訓2.0（考取駕照後安全駕駛訓練）」補助計畫，由專業的駕訓班教練帶領學員實際上路訓練，課程內容涵蓋機車常見事故原因，如變換車道、安全車距、內輪差、停讓行人以及無號誌路口等重要項目，每人額外再補助1200元。

明年起將再推出駕訓3.0，持學習駕照者參加駕訓可拿2500元補助。駕訓2.0跟駕訓3.0補助還可擇一請領。

●TPASS 2.0常客優惠

為鼓勵民眾使用公共運輸，交通部規劃推出中央版TPASS 2.0常客優惠，明年1月14日起開放民眾登錄TPASS會員，2月起針對搭乘達一定次數以上的常客，每月累計回饋優惠，另民眾若更換行政院版TPASS 2.0卡，再加碼增加回饋10%至明年底。詳情有待後續公布。

●觀光景點公共運輸續推優惠

為鼓勵民眾搭乘公共運輸出遊，觀光景點公共運輸接駁明年元旦續推優惠。交通部表示，自114年1月1日起至10月31日止，「台灣好行」持電子票證(含行動支付)免費搭乘花蓮路線，其他路線則享半價；「台灣觀巴」花蓮地區套裝行程1折優惠，其他地區2人同行1人免費。

另外，配合觀光「台灣觀光100亮點」環島月月PARTY主軸活動之輪值縣市，台灣觀巴旅遊套裝行程加碼3折優惠。

▲台灣觀巴114年度優惠。（圖／交通部提供）



●禁用一次性旅宿備品

環境部公告「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」，規範旅宿業者不得提供容量小於180毫升的瓶裝沐浴乳、洗髮精、乳液等備品，應改為提供大瓶裝壁掛式沐浴用品；其他包括梳子、牙刷、牙膏、刮鬍刀等個人衛生用品，則鼓勵消費者自備，業者不主動陳列，但如果消費者忘了攜帶，仍可向業者洽取，預計全台有1萬4500家業者受影響，違者最高處6000元罰鍰。【完整新聞】

另外，觀光署表示，與環境部共同宣導「一次用旅宿用品限制使用」政策，以及經濟部合作向旅宿業說明節能設備補助申請方式等；同時也鼓勵旅宿業取得國內外永續、節能減碳、綠色環保等相關認（驗）證、證書或標章，提供80%以內的補助費用，最高可補助至10萬元。

●旅宿業外籍生聘僱期延長

觀光旅館業及旅館業申請外國籍學生來台實習祭出新制。交通部表示，旅宿業原本係依經濟部「企業及法人申請外國籍學生來中華民國實習要點」申請外國籍學生來台實習，許可期間為6個月，期滿得再延長6個月。

交通部說明，觀光署於113年10月訂定「觀光旅館業及旅館業申請外國籍學生來中華民國實習要點」，放寬許可期間為學制的1/2，訂於114年1月1日起實施。

▲旅宿業缺工問題嚴重。（示意圖／CFP）



環保》

●開徵碳費

台灣正式邁入排碳有價時代！環境部宣布碳費徵收費率，一般碳費起徵價每公噸300元，優惠費率A、B分別為每公噸50元及100元。環境部表示，將從114年1月1日生效，碳費徵收對象在115年5月時，就要依114年全年度的溫室氣體排放量計算並繳交碳費。【完整新聞】

環境部表示，預期碳費徵收對象為281家公司（共計500廠），預估到119年最多可減量3800萬公噸碳排。

●加強露營場污水管理

為減少露營場污水未經收集處理逕行排放影響整體水質，環境部針對水污染管制區內露營場，產生沖洗式廁所排水及生活雜排水，未採取納入污水下水道系統、集中處理或委託廢水代處理業處理者，要求業者應收集並設置建築物污水處理設施處理，預計明年3月1日起實施。

●飲用水PFAS標準及管理

全氟及多氟烷基物質（PFAS）屬於持久性有機污染物，對人體健康有致癌風險，如進入飲用水供水系統，將對民眾健康產生危害疑慮。環境部為因應國際管制趨勢，提高管理強度，導入飲用水水質標準加以強制規範，增訂全氟及多氟烷基物質（PFAS）標準及相關管理規定，確保全民飲用水安全及品質，明年1月起主管機關加強水質抽驗，對不符者要求提報計畫及改善。