環境部公告開徵碳費「一般費率300元」　明年元旦起生效

▲環境部今天公告碳費徵收費率，明年元旦起生效。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

環境部今（23日）正式宣布碳費徵收費率，一般碳費起徵價每公噸300元，優惠費率A、B分別為每公噸50元及100元。環境部表示，將從114年1月1日生效，碳費徵收對象在115年5月時，就要依114年全年度的溫室氣體排放量計算並繳交碳費。

環境部在8月29日訂定碳費三項子法，正式宣告我國邁入碳定價時代。隨後在本月7日完成碳費費率審議，審議會建議一般費率每公噸300元，優惠費率A、B分別為每公噸50元及100元，今天正式宣布碳費徵收費率，內容和審議會通過內容一樣。

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環境部表示，碳費徵收費率公告後，明年元旦起生效，而根據「碳費收費辦法」的規定，碳費徵收對象在115年5月時，就要依114年全年度的溫室氣體排放量計算並繳交碳費。為方便各界查詢碳費制度相關資訊，氣候變遷署網站也設有「碳費專區」，歡迎想瞭解碳費制度民眾下載相關資訊參閱。

環境部強調，碳費徵收是以減量為出發點，徵收對象若提出自主減量計畫達到減量指定目標者，可申請核定優惠費率。而為了協助徵收對象順利銜接碳費制度，環境部將辦理自主減量計畫研擬說明會，同時經濟部也將啟動相關輔導機制，提供產業專業技術諮詢及輔導，協助產業申請自主減量計畫，爭取適用優惠費率。