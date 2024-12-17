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內政部公布2025重大便民措施！　300億中央擴大租金補貼延長

▲▼內政部部徽。（圖／翻攝自Facebook／帳號名稱）

▲內政部。（圖／翻攝自Facebook／內政部）

記者郭運興／台北報導

2025年將至，內政部今（17日）公布2025年1月起實施之重大政策或惠（便）民措施。國土署將延長「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」至2026年，補貼戶數提升至75萬戶，並修正中央及地方分工業務內容，以簡化審查流程，協助租屋家庭減輕生活負擔。另外，移民署將放寬自動查驗通關系統申請及使用資格，擴大使用對象，實施首年有戶籍國民受惠人數估計40萬人次，無戶籍國民受惠人數估計每年3萬人次。

●300億元中央擴大租金補貼（2025年及2026年補貼戶數提升至75萬戶）

國土署公告，依據行政院核定之「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」，2022年度提供50萬戶計畫戶數，該年度申請戶數約32.6萬戶，合格戶數約27.8萬戶。

國土署表示，行政院於2023年5月26日核定修正本專案計畫，2023至2024年度受理期間自2023年7月3日至2024年12月31日止，精進措施包含隨到隨辦、租約缺房東身分證字號可申請、納入18歲以上租屋族、 最早自申請日開始補貼，以加強保障民眾補貼權益。

國土署指出，後經行政院於2024年8月19日核定修正計畫，將辦理期程延長至2026年，2022年至2024年核定戶數均給予租金補貼，2025年及2026年補貼戶數提升至75萬戶，並修正中央及地方分工業務內容，以簡化審查流程。

國土署強調，施行效益將針對一定所得以下、無自有住宅之個人或家庭，提供租金補貼，並為鼓勵婚育及加強關懷弱勢，加碼補貼金額，協助租屋家庭減輕生活負擔。

▼300億元中央擴大租金補貼(114年及115年補貼戶數提升至75萬戶)。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼林口龜山地區房市高空鳥瞰圖。（圖／記者湯興漢攝）

●放寬自動查驗通關系統申請及使用資格，擴大使用對象

移民署公告，放寬資格如下，第一，有戶籍國民申請使用自動查驗通關系統年齡自12歲以上調降至10歲以上。第二，身高限制自140公分以上調降至120公分以上。第三，開放無戶籍國民得以「免許可」申請及使用自動查驗通關系統。

移民署表示，實施首年有戶籍國民受惠人數估計40萬人次。無戶籍國民受惠人數估計每年3萬人次。

▼內政部移民署。（資料照／ETtoday攝）

▲▼ 內政部移民署 。（圖／ET資料照）

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