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國民年金元旦調漲「每月多繳59元」　821萬人健保自付額也調整

▲▼衛福部健保署外觀。（圖／記者呂佳賢攝）

▲衛福部健保署，資料照。（圖／記者呂佳賢攝）

記者洪巧藍／台北報導

2025年元旦起有多項新制上路，國民年金費率及健保投保金額都要調整！根據衛福部規劃，健保因應最低工資連9年調漲，有821萬人自付保費調整，每人每月多繳健保費最低21元，最高831元；國民年金費率由10%調整為10.5%，受影響民眾239萬人，一般被保險人月繳保費將增加59元。

因應明年元旦基本工資從2萬7470元調整為2萬8590元，衛福部修訂「全民健康保險投保金額分級表」，配合最低一級調整，同步調升「最高一級」，從月入21萬9,500 元調整為31萬3,000元，增設兩級距，共分10個投保等級。

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社保司副司長陳真慧表示，此次健保投保金額級距調整，影響眷屬在內共計821萬名投保對象，其中屬於最低一級投保薪資者約811萬人，其中771萬人平均每人每月須多繳健保費21元，40萬人則可以少繳，一年可以增加健保收入53億；至於薪資高者則約有10萬多人，平均每人每月增加831元，此部分預估每年健保收入增加33億元。

國民年金部分，元旦起保險費率由10%調整為10.5%，陳真慧表示，扣除政府全額補助的低收入戶、重度以上身心障礙者與長期參加勞保而無意願繳納國保保費者，實際受影響人數約239萬人，平均每月多繳39元，其中又以一般保險人200萬人為最大宗，月繳保費增至1,245 元，比先前增加59元。

陳真慧也說明，這項調整是依據國民年金法第10條規定，保險費率於施行第1年為6.5%，於第3年調高0.5%，以後每2年調高0.5%至上限12%，但保險基金餘額足以支付未來20年保險給付時，不予調高。最新國保財務精算結果，112年基金餘額5,124億元，不足以未來20年保險給付，因此進行調整。國保基金保費收入每年挹注約27.7億元，全數作為被保險人未來給付支用，並增進基金之投資運用。

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