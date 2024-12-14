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2025新制懶人包！機車駕訓補助最多3800元　5類癌症篩檢擴大對象

▲▼未禮讓機車道路訓練教練車，可罰600到1800元,機車駕訓。（圖／公路局提供）

▲機車道路駕訓補助明年續辦。（圖／公路局提供）

生活中心／綜合報導

即將邁入2025年，許多新制攸關你我的荷包，包括基本工資月薪調漲為2萬8590元，還有機車駕訓補助最高領3800元。另外，旅宿業者不得再提供一次備品，違者將挨罰。醫療部分，健保住院自付額調高、5類癌症公費篩檢擴大對象。《ETtoday新聞雲》以下整理新制懶人包，供讀者參考。

民生消費》

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●基本工資調漲

由現行每月基本工資2萬7470元，調整為2萬8590元；現行每小時基本工資183元，調整為190元。行政院已依此調整建議核定，並自明年1月1日實施。

每月最低工資調升後，預估約有189.5萬名勞工（本勞152.7萬人，外勞36.8萬人）受惠；每小時最低工資部分，預估約有67萬名本國勞工受惠。

勞保費：
基本工資明年調漲至2萬8,590元、勞保費率為12.5%，勞工每月負擔保費為715元、雇主每月負擔為2,502元、政府負擔為357元；也就是說，在勞保費用方面，明年勞工每月增加56元、雇主每月增加195元、政府每月增加27元。【完整報導】

健保費：
因應明年最低工資調漲，健保費也隨之調整，根據衛福部社保司試算，預估近771萬人受影響，平均每人每月健保費多繳21元，1年可增加約53億元健保收入。【完整新聞】

●基本生活費調高

財政部公告113年度每人基本生活所需之費用金額為21萬元，較112年度增加8000元，民眾於114年5月申報113年度綜合所得稅時適用。會計師精算，育有2名子女的4口之家可望省稅6500元。【完整新聞】

●營業稅起徵點調高

財政部修正發布「小規模營業人營業稅起徵點」，自2025年1月1日起，買賣業等銷售貨物業別起徵點由8萬元調高至每月銷售額10萬元；裝潢業等銷售勞務業別起徵點由每月銷售額4萬元調高至5萬元，預估受惠家數約12萬家，增加減稅利益約10.68億元。【完整新聞】

●租屋補貼擴大

原為4年專案的「300億元中央擴大租金補貼」，將延長至115年。113年度提出申請且符合資格者，中央將全數補貼，並於114年起擴大租金補貼戶數，由現行50萬戶提升至75萬戶。【完整新聞】

●平台廣告實名制

打擊詐騙，數發部表示，平台的廣告實名制明年元旦起上路，規劃分階段進行，先從高風險廣告客戶開始進行廣告實名制，預期明年詐騙財損金額應會明顯下降。

▲▼年輕人上網。（圖／CFP）

▲打擊詐騙，平台廣告實名制。（示意圖／CFP）
 

醫療健保》

●擴大5類癌症篩檢

國健署1月1日起擴大5類癌症篩檢。

大腸癌：篩檢年齡由原本的50歲至74歲，下修到45歲起可以篩檢，如果有家族遺傳病史的民眾，更下修到40歲至44歲可篩檢。

乳癌：篩檢年齡從45至69歲放寬到40至74歲都可以做。

子宮頸癌：篩檢年齡從30歲以上，放寬到25歲以上就可篩檢。

肺癌：篩檢對象包含重度吸菸者與具家族史者。

*重度吸菸者
現行適用對象為50至74歲且吸菸史達30包-年以上，戒菸未達15年之重度吸菸者，將把吸菸史的包-年數降至20年以上。（包-年=平均每天吸菸包數＊吸菸年數。例如每天1包菸，共吸菸30年；或每天1.5包菸，共吸菸20年，皆為30包-年。）

*家族史
將下修篩檢年齡，從現行50至74歲男性或45至74歲女性，其父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌者，男性門檻降至45歲，女性門檻降至40歲。

胃癌：擴大全國45至74歲辦理幽門桿菌糞便抗原檢測。

●公費HPV檢測、國中男生接種疫苗

國健署明年陸續推出新增篩檢工具及服務，其中包含子宮頸癌篩檢升級，定期抹片配合HPV檢測，公費HPV檢測開放35歲、45歲、65歲女性適用；另外，國中男生明年9月起開始公費接種HPV疫苗。【完整新聞】

●健保住院自付額調高

衛福部預告訂定草案，調高健保住院自付額上限，單次住院增加到新台幣5.1萬元，全年累計增為8.6萬元，預計明年元旦上路，初估影響1.08萬人，不影響經濟弱勢及重大傷病。【完整新聞】

●醫療性凍卵補助

女性年輕癌症患者經化療、放療可能增加不孕風險，但單純凍卵不在政府補助範圍內，隨生育保存意識抬頭，國健署正研擬醫療性凍卵補助，將優先規劃補助乳癌患者，最快年底預告、明年元旦上路。【完整新聞】

▲▼懷孕。（圖／CFP）

▲國健署研擬醫療性凍卵補助。（示意圖／CFP）
 

交通觀光》

●機車改裝排氣管要經認證

改裝車擾民，交通部配合環境部修法，114年元旦起，改裝排氣管將列驗車項目，未使用經噪音認證排氣管，最重可吊銷牌照，上路遭取締也可罰900到1800元。【完整新聞】

此外，根據現有《噪音管制法》，汽機車噪音有違反公告妨害他人生活安寧行為時，首次違反可裁罰6000元，再次違反將持續加倍裁罰，累犯最高可罰3萬元。環境部提醒民眾，若要改裝排氣管，應購買合格認證產品或自費進行噪音檢測，以免受罰。

●機車駕訓補助明年續辦

交通部公路局表示，機車駕訓補助計畫明年將持續辦理，經過機車駕訓者可領1300元補助。

另外，112年起實施的「駕訓2.0（考取駕照後安全駕駛訓練）」補助計畫，由專業的駕訓班教練帶領學員實際上路訓練，課程內容涵蓋機車常見事故原因，如變換車道、安全車距、內輪差、停讓行人以及無號誌路口等重要項目，每人額外再補助1200元。

明年起將再推出駕訓3.0，持學習駕照者參加駕訓可拿2500元補助。駕訓2.0跟駕訓3.0補助還可擇一請領。

●TPASS 2.0常客優惠

為鼓勵民眾使用公共運輸，交通部規劃推出中央版TPASS 2.0常客優惠，明年1月14日起開放民眾登錄TPASS會員，2月起針對搭乘達一定次數以上的常客，每月累計回饋優惠，另民眾若更換行政院版TPASS 2.0卡，再加碼增加回饋10%至明年底。詳情有待後續公布。【完整新聞】

●禁用一次性旅宿備品

環境部公告「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」，規範旅宿業者不得提供容量小於180毫升的瓶裝沐浴乳、洗髮精、乳液等備品，應改為提供大瓶裝壁掛式沐浴用品；其他包括梳子、牙刷、牙膏、刮鬍刀等個人衛生用品，則鼓勵消費者自備，業者不主動陳列，但如果消費者忘了攜帶，仍可向業者洽取，預計全台有1萬4500家業者受影響，違者最高處6000元罰鍰。【完整新聞】

另外，觀光署表示，與環境部共同宣導「一次用旅宿用品限制使用」政策，以及經濟部合作向旅宿業說明節能設備補助申請方式等；同時也鼓勵旅宿業取得國內外永續、節能減碳、綠色環保等相關認（驗）證、證書或標章，提供80%以內的補助費用，最高可補助至10萬元。

●旅宿業外籍生聘僱期延長

台灣旅館業缺工，觀光署長周永暉表示，將修改要點開放外籍生投入旅宿業工作和實習拉長為1年，且得再申請增加1年，明年元旦上路。【完整新聞】

▲▼ 飯店,酒店。（示意圖／CFP）

▲旅宿業缺工問題嚴重。（示意圖／CFP）
 

環保》

●開徵碳費

環境部宣布碳費徵收費率，一般碳費起徵價每公噸300元，優惠費率A、B分別為每公噸50元及100元。環境部表示，將從114年1月1日生效，碳費徵收對象在115年5月時，就要依114年全年度的溫室氣體排放量計算並繳交碳費。【完整新聞】

●加強露營場污水管理

為減少露營場污水未經收集處理逕行排放影響整體水質，環境部針對水污染管制區內露營場，產生沖洗式廁所排水及生活雜排水，未採取納入污水下水道系統、集中處理或委託廢水代處理業處理者，要求業者應收集並設置建築物污水處理設施處理，預計明年3月1日起實施。

●飲用水PFAS標準及管理

全氟及多氟烷基物質（PFAS）屬於持久性有機污染物，對人體健康有致癌風險，如進入飲用水供水系統，將對民眾健康產生危害疑慮。環境部為因應國際管制趨勢，提高管理強度，導入飲用水水質標準加以強制規範，增訂全氟及多氟烷基物質（PFAS）標準及相關管理規定，確保全民飲用水安全及品質，明年1月起主管機關加強水質抽驗，對不符者要求提報計畫及改善。

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