家貓明年元旦起須登記植入晶片　1年緩衝期後違者可罰1.5萬

▲明年起家貓強制寵登並植入晶片。（圖／記者李佳蓉攝）



文／中央社

農業部表示，民國111起每年家貓寵物登記的新增隻數比家犬多，顯示家貓飼主寵登意願較高，農業部已完成相關修正並公告，提醒明年起強制寵登並植入晶片，115年起開罰。

農業部動物保護司副司長陳中興接受中央社記者電話訪問時指出，或許因家貓走出門後迷失的可能性比家犬高，111年起的近3年，每年飼主為家貓進行寵物登記並植入晶片的新增數量約13萬到14萬隻，家犬則約8萬到10萬隻，顯示家貓飼主的寵登意願較高。

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陳中興說，迎合此趨勢，農業部修正「公告指定犬為應辦理登記之寵物」，並於16日公告，改為「指定犬貓為應辦理登記之寵物」，自114年1月1日起生效，也就是說，要強制執行；但是給予1年緩衝期進行宣導，從115年1月1日起開罰，若被查到沒有寵登，可處新台幣3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。

陳中興說，各地方政府主管機關會給予飼主限期改正機會，限期多久，各有不同，但是限期改正卻不改正，可連續罰到改正為止。

▲農業部表示每年家貓寵物登記的新增隻數比家犬多。（圖／ETtoday資料照）



根據「指定犬貓為應辦理登記之寵物」規定，犬已自88年8月5日起須辦理寵物登記並植入晶片，新增貓也要辦理；當犬、貓飼主未依規定辦理寵物登記並植入晶片，依動物保護法第31條第1項第8款，處3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。

另外，陳中興補充，根據每2年進行1次的家犬貓調查，最新數據112年的調查顯示，全國家犬148萬隻，家貓為131萬隻。