環保署公告2025年起禁用一次性旅宿備品　違規業者最高罰6000元

▲環保署今預告，自2025年起旅宿業者禁用容量小於180毫升的瓶裝盥洗用品。（圖／記者蔡玟君攝）

記者楊惠琪／台北報導

環保署今（17）日公告「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」，規範旅宿業者不得提供容量小於180毫升的瓶裝沐浴乳、洗髮精、乳液等備品，應改為提供大瓶裝壁掛式沐浴用品；其他包括梳子、牙刷、牙膏、刮鬍刀等個人衛生用品，則鼓勵消費者自備，業者不主動陳列，但如果消費者忘了攜帶，仍可向業者洽取，預計全台有1萬4500家業者受影響，違者最高處6000元罰鍰。

環保署參考國際作法並順應環保減塑趨勢，今公告「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」，針對包含觀光旅館業、旅館業、民宿及其他住宿業進行規範，業者應將洗髮乳、沐浴乳等備品，改用大瓶裝取代小瓶裝；而梳子、牙刷、刮鬍刀等個人衛生用品則不得主動陳列（SPA、游泳池等附屬設備、服務設施、客房以外的經營設施則不在管制範圍內）。

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環保署說明，今日預告後，會給業者時間調整緩衝及消化庫存，自2025年1月起才開始稽查，業者若違反規定，依「廢棄物清理法」可處1200元至6000元罰鍰。環保署強調，一次性備品的減量並不會影響飯店的服務品質，後續交通部觀光局將配合調整星級旅館評鑑作業要點評鑑規定。

環保署表示，過去常使用的小包裝旅宿用品，容易造成大量的廢棄物，希望透過「以大代小」、「鼓勵自備」，來達到源頭減量。預估未來一年可減少4.6億以上的小瓶裝旅宿用品用量，減少重量約2100公噸，相當於一年可減碳2500公噸，小瓶容器更換為大瓶容器，整體塑膠使用量約減少30%。