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文化幣元旦發放！13到15歲國中生每人600　16到22歲維持1200

記者林育綾／台北報導

文化部自112年起發放文化禮金，113年常態化發放擴大對象為16到22歲，每人領取文化幣1200點。而為了讓文化向下扎根，明（114）年除了維持原發放，文化部加碼推出13到15歲試辦計畫，每人發給600點，也就是從國中起就能透過文化幣進行藝文體驗。

文化部表示，114年文化禮金將自明年1月1日起發放，可使用於看國片、看表演、買書、逛博物館、手作DIY或文化體驗旅程等藝文體驗及消費，使用期限至114年12月31日止。

▲▼文化幣文化禮金擴大發放，向下延伸至13-15歲試辦計畫，每人發給600點。（圖／文化部）

▲文化幣文化禮金擴大發放，向下延伸至13到15歲試辦計畫，每人發給600點。（圖／文化部提供）

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文化部長李遠表示，上任首推的任務之一，就是文化幣領取資格下修至13歲，期盼透過政策引導，讓國中生即早親近文化，引發對文化的嚮往。曾經出過10多本繪本的李遠常說自己是陪著孫子讀繪本、發揮想像力長大的，但往往發現孫子在10歲以後，就開始被3C產品吸引，逐漸遠離書本，相當可惜。

文化幣試辦向下延伸至13歲，便是希望培養下一代更具有創造力、人文關懷、文化素養及自我認同，文化部後續也將陸續推出親子共遊、青少年結伴參與的鼓勵方案，捲動更多人親近藝文。

文化部說明，114年的文化禮金領取資格分為兩階段，原來適用範圍的16至22歲，出生日期在「92年1月1日至98年12月31日」者，可領取1200點文化幣；這次加碼的13至15歲，則針對出生日期於民國「99年1月1日至101年12月31日」者，可領取600點文化幣，只要是具中華民國國籍或符合相關規定的外國人士皆可領取。

114年文化禮金，將於114年1月1日上午8點開放領取，符合資格的青年朋友可透過手機下載「文化幣APP」完成註冊，再點選「領取文化禮金」，輸入個人資料通過驗證後，即可立刻領取、使用專屬文化幣，使用期限至114年12月31日止。沒有手機的青年朋友，也可洽詢客服申請紙本QR-code。

▲▼文化幣文化禮金擴大發放，向下延伸至13-15歲試辦計畫，每人發給600點。（圖／文化部）

▲113年文化禮金，即將於12月31日使用截止。（圖／文化部提供）

文化部提醒，113年文化禮金即將於113年12月31日使用截止，目前尚有24.8萬名符合資格的青年朋友尚未領取，請把握時間領取使用。同時也號召青年朋友動起來，找找身邊還有哪些家人、同學尚未領取，只要使用自己的邀請碼成功邀請2名新朋友領取，就可以獲贈30點，之後每成功邀約1名朋友，再贈10點，回饋無上限，讓文化幣越來越多。

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