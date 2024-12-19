脫殼自在迎新春　靈鷲山心道法師祝福諸事共好

▲靈鷲山師兄姐手拿2025年春聯墨寶，祝福蛇年平安。（圖／靈鷲山佛教教團提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

迎接蛇年，脫殼重生！2025年是乙巳蛇年，靈鷲山開山住持心道法師親題墨寶「脫殼自在，諸事共好」，鼓勵民眾在新的一年放下執著，追求和諧共好，傳遞新年脫胎換骨、邁向新境的美好祝福。即日起，蛇年春聯可至靈鷲山無生道場、聖山寺、寂光寺、各地講堂及分院、宜蘭喜互惠超市免費索取，數量有限，送完為止。

歲末年終，世事紛擾，戰爭未歇，地球生態不平安，展望2025年，氣候變遷的衝擊，淨零排放轉型的挑戰，地緣政治變動的影響，科技創新趨勢的轉變，貨幣緊縮及通膨陰霾等，都值得持續關注。靈活多變的蛇象徵蛻變與新生，因為蛇會蛻皮，有再生、轉化、百折不撓的意思，亦即拋下舊有包袱，靈活面對未來，含有突破困境、煥然一新的寓意。正如《金剛經》云：「應無所住，而生其心。」以蛇年祥瑞之氣，化危機為轉機，在無常中看見抵達彼岸的希望之光。

▲蛇年春聯可至靈鷲山無生道場、聖山寺、寂光寺、各地講堂及分院免費索取。

「世界這麼亂，就是我執太重。」心道法師說，面對蛇年的曲折變化，每個人只要存好心，放下舊有的習氣與執著，做什麼事情都能為彼此共好而努力，大家同心協力去找到適當的方向，從個人、到社會、國家，乃至天地宇宙萬物之間，就能和合共生、相依共存，自然可以脫殼自在，百福齊生，諸事共好，皆大歡喜！

「不怕念起，只怕覺遲。」心道法師進一步解釋，貪瞋癡慢疑的無盡慾望，讓很多人將資源據為己有，各地產生激盪，造成整個生態、社會變成現在這個樣子，所以世界就亂掉了。迷失的時候，覺知就不清楚，心正，一切都正，勉勵弟子守護涅槃妙心，從愛地球愛和平，實踐三好（身好、口好、意好），四給（給人希望、給人方便、給人歡喜，給人信心），五德（正面、積極、樂觀、愛心、願力），六度（布施、持戒、忍辱、精進、禪定、般若）。

靈鷲山佛教教團表示，五輪塔代表宇宙萬物生成的地、水、火、風、空5大元素，蛇年春聯上巧妙設計了6個五輪塔，其中1個金色，在下方尤為明顯；在墨寶主體字也襯著1個刷淡的大五輪塔，周邊還有4個刷淡的小五輪塔。代表化解地、水、火、風、空5種災難，轉為平安祥和之意。

▲靈鷲山歡迎民眾至各地講堂索取2025年春聯。

▲靈鷲山志工發心捲春聯。

▲靈鷲山師姐發春聯給新北市貢寮區長者，與地方結緣。

▲靈鷲山法師發春聯給民眾。