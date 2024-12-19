　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

脫殼自在迎新春　靈鷲山心道法師祝福諸事共好

▲靈鷲山心道法師祝福諸事共好。（圖／靈鷲山佛教教團提供）

▲靈鷲山師兄姐手拿2025年春聯墨寶，祝福蛇年平安。（圖／靈鷲山佛教教團提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

迎接蛇年，脫殼重生！2025年是乙巳蛇年，靈鷲山開山住持心道法師親題墨寶「脫殼自在，諸事共好」，鼓勵民眾在新的一年放下執著，追求和諧共好，傳遞新年脫胎換骨、邁向新境的美好祝福。即日起，蛇年春聯可至靈鷲山無生道場、聖山寺、寂光寺、各地講堂及分院、宜蘭喜互惠超市免費索取，數量有限，送完為止。

歲末年終，世事紛擾，戰爭未歇，地球生態不平安，展望2025年，氣候變遷的衝擊，淨零排放轉型的挑戰，地緣政治變動的影響，科技創新趨勢的轉變，貨幣緊縮及通膨陰霾等，都值得持續關注。靈活多變的蛇象徵蛻變與新生，因為蛇會蛻皮，有再生、轉化、百折不撓的意思，亦即拋下舊有包袱，靈活面對未來，含有突破困境、煥然一新的寓意。正如《金剛經》云：「應無所住，而生其心。」以蛇年祥瑞之氣，化危機為轉機，在無常中看見抵達彼岸的希望之光。

▲靈鷲山心道法師祝福諸事共好。（圖／靈鷲山佛教教團提供）

▲蛇年春聯可至靈鷲山無生道場、聖山寺、寂光寺、各地講堂及分院免費索取。

「世界這麼亂，就是我執太重。」心道法師說，面對蛇年的曲折變化，每個人只要存好心，放下舊有的習氣與執著，做什麼事情都能為彼此共好而努力，大家同心協力去找到適當的方向，從個人、到社會、國家，乃至天地宇宙萬物之間，就能和合共生、相依共存，自然可以脫殼自在，百福齊生，諸事共好，皆大歡喜！

「不怕念起，只怕覺遲。」心道法師進一步解釋，貪瞋癡慢疑的無盡慾望，讓很多人將資源據為己有，各地產生激盪，造成整個生態、社會變成現在這個樣子，所以世界就亂掉了。迷失的時候，覺知就不清楚，心正，一切都正，勉勵弟子守護涅槃妙心，從愛地球愛和平，實踐三好（身好、口好、意好），四給（給人希望、給人方便、給人歡喜，給人信心），五德（正面、積極、樂觀、愛心、願力），六度（布施、持戒、忍辱、精進、禪定、般若）。

靈鷲山佛教教團表示，五輪塔代表宇宙萬物生成的地、水、火、風、空5大元素，蛇年春聯上巧妙設計了6個五輪塔，其中1個金色，在下方尤為明顯；在墨寶主體字也襯著1個刷淡的大五輪塔，周邊還有4個刷淡的小五輪塔。代表化解地、水、火、風、空5種災難，轉為平安祥和之意。

▲靈鷲山心道法師祝福諸事共好。（圖／靈鷲山佛教教團提供）

▲靈鷲山歡迎民眾至各地講堂索取2025年春聯。

▲靈鷲山心道法師祝福諸事共好。（圖／靈鷲山佛教教團提供）

▲靈鷲山志工發心捲春聯。

▲靈鷲山心道法師祝福諸事共好。（圖／靈鷲山佛教教團提供）

▲靈鷲山師姐發春聯給新北市貢寮區長者，與地方結緣。

▲靈鷲山心道法師祝福諸事共好。（圖／靈鷲山佛教教團提供）

▲靈鷲山法師發春聯給民眾。

►聽Podcast ＃我在案發現場

【更多新聞】

►2025基隆跨年660秒煙火秀　結合雷射光雕迎建城百年

►北北基計程車春節運價加成　連續12天每趟加收30元

►萬里疑遭神秘宗教入侵！擺動物塑像及巨石舉行儀式　現場畫面曝

►2025法鼓山限量春聯「有大願力」　暖心幸福大好年與眾結緣

►江蕙攜全聯捐心肺復甦機　台大金山院長：提升偏鄉醫療服務

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
上萬青鳥立院外喊「傅崐萁下台」　楊烈也到場聲援
快訊／全聯倉儲惡火9死　奪命主因曝光
快訊／全聯惡火9死「父子命喪火窟」　親友腿軟含淚：在3樓被找
快訊／柯文哲「偵結前最後一搏」　北檢鏖戰7小時結束！
全聯惡火9死　家屬到場「崩潰腿軟」難行走
前女友曝「分手不刪私密照」　中捷長髮哥怒噴網友

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

半年四次！大貨車誤闖長榮鋼便橋　蔡宗豪：危險擾民交通癱瘓！

脫殼自在迎新春　靈鷲山心道法師祝福諸事共好

SOL-Tainan與十鼓文創再度聯手　打造「魔法學院派對」

新北市圖用好書溫暖聖誕　林口教育基金會捐12萬元童書

新北永續論壇暨新書發表　侯友宜：水利接軌國際邁向未來

竹市府民調再創佳績　社福及疫苗政策滿意度破9成

台南金展獎全壘打　共創身障友善職場

工會幹部請假需在授課之餘　蔡育輝：教育行政監督權是議員不是工會！

行政院推親海政策　桃園副市長蘇俊賓籲正視海洋廢源頭管理

幼兒園虐童案　林燕祝請市長允諾畫面盡速去識別化提供家長

拿 #泡泡瑪特 被拒羞辱店員 奧客甩存摺嗆有6千萬：台灣人可憐

她過年回家被長輩調侃「沒人要」老闆超霸氣回：我要！

【你甩到我了QQ】狗狗狂搖尾巴誤打熱情柴　都想交朋友但時機不允許XD

機車太貴老爸捨不得換　女兒暖心出手：我送你

林襄佔位風波孫生護舊愛　沈玉琳:她委屈哭了

持刀互砍畫面曝！　文化大學回應了

中山大學獼猴「闖教室上日文」　同學笑：猴子都你比認真

轎車、機車路口碰撞 男大生騎士騰空翻滾2圈墜農田 #苗栗

【美式大賣場價格牌的祕密】4個符號標記透露銷售訊息

六月爆劈腿188cm鮮肉教練　聊色3年..本人道歉：嘴砲失了分寸

半年四次！大貨車誤闖長榮鋼便橋　蔡宗豪：危險擾民交通癱瘓！

脫殼自在迎新春　靈鷲山心道法師祝福諸事共好

SOL-Tainan與十鼓文創再度聯手　打造「魔法學院派對」

新北市圖用好書溫暖聖誕　林口教育基金會捐12萬元童書

新北永續論壇暨新書發表　侯友宜：水利接軌國際邁向未來

竹市府民調再創佳績　社福及疫苗政策滿意度破9成

台南金展獎全壘打　共創身障友善職場

工會幹部請假需在授課之餘　蔡育輝：教育行政監督權是議員不是工會！

行政院推親海政策　桃園副市長蘇俊賓籲正視海洋廢源頭管理

幼兒園虐童案　林燕祝請市長允諾畫面盡速去識別化提供家長

賈永婕被王世堅嗆「跳海」婆婆急致電　她還原真相：委員打敗小S

全聯倉儲5工人遇「天花板塌陷」葬身火場　電焊火星掉B1釀奪命主因

喜多川性侵醜聞又有新案！傑尼斯2被害人在美國提告「求償98億」

全聯倉儲台中大火釀9死　2產險公司承保營造綜合險

多圖／上萬青鳥頂寒風集結　立院外喊「傅崐萁下台」、楊烈也到場聲援

快訊／全聯惡火9死「父子命喪火窟」　親友腿軟含淚：在3樓被找到

林襄、穎樂遭黃小柔控佔位「堅決不認」　作家揭否認原因：有其合理性

擱淺油輪重油僅原估1／3　交通部長明日視察估計會有重大指示

快訊／柯文哲抓緊機會「偵結前最後一搏」　北檢鏖戰7小時結束！

《魷魚遊戲》演員群人手一隻Kaws英熙娃娃！潮爆聯名公仔發售資訊曝光

3歲女娃森77麻麻拿飲料息怒　複雜「內心戲」網友笑：萌翻了

地方熱門新聞

台南攤商「辛苦存50元」破31萬　62公斤硬幣被偷光

廟口騎樓整平進度超前　謝國樑：12/20下午恢復營業

唐吉訶德桃園統領店開幕逾一週　人潮不減

桃捷今年度預估盈餘4.84億　持續提升服務品質

2024大溪豆干節　「沖繩風豆腐」首度來桃交流

南投副縣長王瑞德當拿坡里一日店長推臉部平權

寒流來合歡山塞爆　太管處籲多樣美景分流欣賞

南投縣抽檢57件蔬果農藥3件不合格

公糧收購價格13年未調整陳亭妃要求檢討機制

黃偉哲夜訪街友送物資冬至前夕傳祝褔

身障業者赴銀行領彩券造成交通問題應有配套

中鼎集團總裁余俊彥　獲頒中央大學名譽博士

竹北民宅火警2樓全面燃燒　男受困陽台！消防架梯搶救

埊龍潮福聚元旦千人健走活動 即起報名

更多熱門

相關新聞

探索位於新北的聖山靈鷲山

探索位於新北的聖山靈鷲山

行道雲起處，山海天人間，在靈鷲山寂靜中尋找寂境！ 2024年歲末，靈鷲山最新出版的《寂境：靈鷲山行旅圖鑑》，以導覽為初衷，逾40張精美插畫，圖文並茂記錄靈鷲山行旅、文化和修行，透過圖解細膩解構靈鷲山建築和圖騰，帶領讀者穿梭時空，走進開山住持心道法師的獨修世界和開山歷程，把修道蘭若的自然與人文靈性空間美學融會一味，讓人在一座山裡窺見宇宙！

靈鷲山華嚴經柱裝臟大典　與諸佛結下法緣

靈鷲山華嚴經柱裝臟大典　與諸佛結下法緣

靈鷲山四期教育邁向般若智慧人生

靈鷲山四期教育邁向般若智慧人生

2024靈鷲山第9屆大悲行腳

2024靈鷲山第9屆大悲行腳

第六屆觀音文化國際論壇　台日跨宗教交流靈性

第六屆觀音文化國際論壇　台日跨宗教交流靈性

關鍵字：

靈鷲山

讀者迴響

熱門新聞

即／爆惡性倒閉！　網紅甜點店老闆夫妻輕生亡

即／全聯台中倉儲大火！傳20多人受困　濃煙如炸彈爆開

分手4年女友！長髮哥曝與「中捷案」有關

台中男輕生　床下竟藏8億海洛因磚

黃小柔點名佔位「穎樂16hrs後首鬆口心情」

天冷洗完澡「1動作」超危險！醫警告：有猝死風險

確定了！詹子賢拒台鋼高薪　續留兄弟

麻醉醫爽啪白虎護理師　戰到脊椎動手術

陳子豪確定離開兄弟！新東家待確認

快訊／全聯惡火9人罹難　失聯者全數尋獲

青鳥「民主碰瓷」全都錄！假摔後回隊伍喊口號

黃小柔大頭照變黑白！點名林襄、林穎樂仍遭出征

「40歲↓平均存款數字曝」！23.4%的人零存款　

快訊／11級強風來了　今「全台有雨」最冷

變態斗內要求「鞭打胸部」　女直播主慘叫求饒

更多

最夯影音

更多

拿 #泡泡瑪特 被拒羞辱店員 奧客甩存摺嗆有6千萬：台灣人可憐

她過年回家被長輩調侃「沒人要」老闆超霸氣回：我要！

【你甩到我了QQ】狗狗狂搖尾巴誤打熱情柴　都想交朋友但時機不允許XD

機車太貴老爸捨不得換　女兒暖心出手：我送你

林襄佔位風波孫生護舊愛　沈玉琳:她委屈哭了

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面