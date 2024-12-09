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《寂境：靈鷲山行旅圖鑑》　探索位於新北的聖山

文／賴芃縈　編輯整理

▲▼ 靈鷲山。（圖／記者賴賴攝）

▲靈鷲山開山大和尚心道法師苦修證道。

行道雲起處，山海天人間，在靈鷲山寂靜中尋找寂境！ 2024年歲末，靈鷲山最新出版的《寂境：靈鷲山行旅圖鑑》，以導覽為初衷，逾40張精美插畫，圖文並茂記錄靈鷲山行旅、文化和修行，透過圖解細膩解構靈鷲山建築和圖騰，帶領讀者穿梭時空，走進開山住持心道法師的獨修世界和開山歷程，把修道蘭若的自然與人文靈性空間美學融會一味，讓人在一座山裡窺見宇宙！


一本書就是眾生，仰望娑婆世界，九千九百九十個心念，在一本書裡流轉！每個文字都啟動一個心念，每張圖鑑都告訴我們要攝心安念。心道法師說，這是一本山上的故事書，希望大家可以放心、按圖索驥來山放鬆走走，慢慢親近這座山，感受它、聆聽它、覺知它，來山都能種一顆菩提的種子，得到一份法喜，一起發現靈性之美，一起散發慈悲與和平，共振地球的平安。


靈鷲山是佛行弘願、福隆人心中的聖山

心道法師說，靈鷲山一直是福隆當地人心目中的聖山，這一座山一切從零開始，但它蠻靈感的，度了很多人，團隊也是從這裡緣起出發籌設世界宗教博物館，再後水陸法會的因緣也成熟了，三乘傳承法脈都到了，這一步一腳印，都應驗觀音的啟示，也是來自坐禪的力量。

「41年來，我就是從這裡一步一步走出來的，我的生命是為了和平而來，這也是靈鷲山一直在做的任務。」心道法師說，和平要從心開始，心和平，世界才會和平；找回「靈性」，從生命共同體出發「相依共存、互濟共生」，才是地球和平的文明進程。

《寂境：靈鷲山行旅圖鑑》是由財團法人靈鷲山般若文教基金會附設出版社出版，繪者黃鈺真（巧巧ChO illustration）人如其名，透過巧眼慧心，以充滿溫度的筆觸，將生活中的點滴轉化為溫暖療癒的視覺語言，繪錄了心道法師早年修行地圖。

書中從宜蘭到福隆，更解析了法華洞、祖師殿、開山聖殿、四大名山、五百羅漢羅漢步道、地藏道場、普賢道場、文殊道場、十一面觀音道場、多羅觀音道場、天眼門、阿育王柱、12因緣圖、聞喜堂、財寶宮殿、華藏海、聖摩訶菩提樹、金佛殿、福城建築與佛像造像的佛教典故。

靈鷲山是接近終極群落的圓滿世界

台灣生態運動教父陳玉峯承繼了靈鷲山41年的善緣，展開植群的調查。他在序中寫著：「無生道場靈鷲山的總本山，接近終極群落、楠海世界的圓滿境界。世人一旦跨入靈鷲山的場域，立刻可以感受截然不同於一般寺院的氛圍，就在於心道法師41年呵護下，千千萬萬的本地草木、生靈得以自由自在，循著造化勢能，發展向終極群落的示現。」

一步開放一朵蓮花！《寂境：靈鷲山行旅圖鑑》帶領讀者遊歷於山水與天地交融的神聖空間，不僅是一本旅遊圖鑑，讓心可以沉澱與壯遊，更是一本揭示靈性生態的書，傳遞靈性覺醒與環境和平的理念，涵養出人與人、人與天地自然，共生共修的有機生活，藉由插畫一一分享，在旅行中透過山川大地、晨昏光影，體會內心清淨、寧靜的力量，享受一場通往內在平和的心靈旅程。

▲▼ 靈鷲山。（圖／記者賴賴攝）

▲一對顯目獨特的大眼睛，就是天眼門，極具藝術原創性，寓意「入空門，行大慈悲行」。（靈鷲山佛教教團提供）

▲▼ 靈鷲山。（圖／記者賴賴攝）

▲五百羅漢步道，每尊石像自樸拙，神態寂定，座落於林間道旁。（靈鷲山佛教教團提供）

▲▼ 靈鷲山。（圖／記者賴賴攝）

▲寂境圖文並茂，細膩解構靈鷲山建築和圖騰，走進開山住持心道法師的獨修世界和開山歷程。（靈鷲山佛教教團提供）

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