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第六屆觀音文化國際論壇　台日跨宗教交流靈性、自然、信仰

▲第六屆觀音文化國際論壇。（圖／靈鷲山佛教教團提供）

▲「第六屆觀音文化國際論壇」與會貴賓，與靈鷲山法師合影。（圖／靈鷲山佛教教團提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

在日本遇見觀音！第六屆觀音文化國際論壇9月30日在日本名古屋國際中心會場大會堂舉辦，邀請台灣、日本兩地5位不同信仰的專家代表，從各宗教角度詮釋靈性、信仰的時代意義。聆聽者期盼追隨靈鷲山開山住持心道法師的腳步，透過宗教的力量，找回生態靈性的根本，成為生態永續的守護者。

由靈鷲山全球百八觀音文化總會、日本社團法人靈鷲山文化思想研究會、日本脩志學院承辦的第六屆觀音文化國際論壇，主題為「聆光照現，觀世界音~靈性、自然、信仰」，從跨宗教信仰的對話與交流，學習傾聽地球萬物呼救的聲音，幫助現代人找回靈性與心安的力量，為地球生態危機找到解方。

▲第六屆觀音文化國際論壇。（圖／靈鷲山佛教教團提供）

▲「第六屆觀音文化國際論壇」在日本名古屋國際中心會場大會堂舉行。

心道法師開幕致詞　感恩善緣俱足

慈悲喜捨，善念共振。心道法師透過開幕影片，感恩大家攜手推廣觀音文化，傳承觀音慈悲精神，也特別感謝日本的善緣，促成「靈鷲山文化思想研究會」及「天眼草堂」據點的成立；希望以此串聯各界合作，共同推動靈性生態。

心道法師說，人類的貪、瞋、癡、慢、疑五毒，打亂原有的生態秩序，造成地球環境岌岌可危，風災大火、洪水乾旱，四季混亂。靈鷲山正在籌建生命和平大學，就是以「愛地球、愛和平」為基礎，深入研究療癒地球的方法，讓地球生態恢復健康；另一方面，透過教育，期許每個人的靈性覺醒，了解人類和萬物是同體共生，給予周遭生存環境更多的愛。

▲第六屆觀音文化國際論壇。（圖／靈鷲山佛教教團提供）

▲靈鷲山都監院院長釋常存法師發表「基調講演：觀音在哪裡？」

日本脩志學院校長山元ヤス子在論壇開幕式上表示，觀音文化國際論壇可以持續辦理，殊勝非凡，也期許現代人具備靈性與信仰，用心善待地球。全球百八觀音文化總會會長陳國寧也在線上祝福今年的論壇圓滿成功。

5位講者專題發表　內容精彩

這次論壇，邀請靈鷲山都監院院長釋常存法師、日本國立民族學博物館名譽教授立川武藏、世界宗教博物館館長馬幼娟、真正神道會宮司中臣天慶及東海學園大學教授小野佳代5位講者，依序就「基調講演：觀音在哪裡？」、「世界與佛」、「從世界宗教博物館《第十八場回佛對談：生態永續有沒有解方？》窺見伊斯蘭靈性觀點」、「人類世界終結之時」、「日本觀音信仰與靈驗~以奈良長古寺的十一面觀音立像為中心」，分別發表40分鐘的專題演說，內容豐富，精彩多元。

▲第六屆觀音文化國際論壇。（圖／靈鷲山佛教教團提供）

▲日本國立民族學博物館名譽教授立川武藏發表「世界與佛」。

綜合討論部分，由日本同朋大學佛教文化研究所委託研究員周夏教授主持，除了5位講者，還邀請日本德林寺住持高岡秀暢法師與談，與現場聆聽者交流，在一來一往的問答中激發更多火花，無論是在自然與生命的大哉問，或是如何學習觀音慈悲精神，都有更深刻的感觸與體悟。

《觀音文化誌》 預計2025年付梓出版

靈鷲山以觀音法門為修行傳承，是北台灣知名的觀音道場，致力於弘揚觀音菩薩救苦救難、大慈大悲的精神。為接引更多人深入了解觀音，2018年成立全球百八觀音文化總會，持續舉辦論壇。也致力推廣觀音法脈與文化，預計明年出版的《觀音文化誌》，以台灣為起點，集結各地觀音文化資料及田野調查，將是研究台灣觀音信仰的經典。

有願就有力！閉幕式由靈鷲山全球百八觀音文化總會指導法師廣純法師及顧問高岡秀暢法師，分別代表台、日雙方致詞，期盼每一屆論壇，觀照前人智慧，用這份宗教的靈光照現，傳遞觀音大愛，回到內在本源與靈性覺醒，為本屆論壇畫下圓滿句點，並相約明年第七屆觀音文化國際論壇再見。

▲第六屆觀音文化國際論壇。（圖／靈鷲山佛教教團提供）

▲論壇開幕式，參加者聆聽靈鷲山開山住持心道法師的錄影開示。

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