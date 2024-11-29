靈鷲山四期教育「般若期」　2025邁向超越的智慧人生

文／賴芃縈

▲靈鷲山開山大和尚心道法師開示學習四期教育的意義。

靈鷲山2024年度四期教育結業式於11月27日舉行，典禮以「靈鷲人快樂大學習」的影片揭開序幕。靈鷲山開山大和尚心道法師特別強調〈四期教育〉的重要性，並提醒學員學佛不僅在於知識的學習，更在於行持中的實踐與落實。

恆明法師開示 般若智慧轉化內心恐懼



2025四期教育最新線上課程「般若期」初階課程－智慧之本，邀請靈鷲山宗委恆明法師擔任講師，他特別為即將進入《般若期》的學員們開示解惑。「般若」指的是超越的智慧，是佛教中幫助了生脫死的關鍵。學習「般若」，就是學習這種智慧，幫助人理解世界的真實現象，並與禪宗的「空」概念相關聯。「般若期」課程涵蓋文字般若、觀照般若和實相般若，目的是引導學員將佛法智慧從理論轉化為實踐，逐步超越知識的限制，達到證悟實相的境界。

學習「般若」並非一蹴而就，必須經過反覆實踐和內心的反思。舉例來說，一名學員在學習後，開始反思與孩子的互動，放下固有的思維，改善親子關係。法師也分享了個人經歷，透過般若智慧，將內心的恐懼轉化為平靜，解決外在困擾。

而學習「般若」的好處包括：改善人際關係、提升判斷力、優化生活品質，幫助我們放下成見、冷靜思考，並將佛法智慧融入日常生活，帶來深遠的身心轉化，實現更智慧、自在的生活。

海內外學員分享佛法 啟迪人生智慧

結業式也邀請學員分享學習四期教育的收穫與轉變。台灣花藝國手皓雲把佛法智慧的深妙與美好，運用在自己生活和工作，還用心接引家人朋友做志工服務；北京共學班的秀英個性內向，透過佛法與禪修的自我對話與觀照，學會放下煩惱，開展心量並增強同理心，挑戰在人前分享，期望將佛法智慧傳遞給更多人；來自杭州共學班班長徐師兄感恩學習般若，學會自我覺察，走出過去的痛苦，更加以自由從容的心境面對人生，希望能幫助他人走出困境，找到解脫的道路。結業典禮特別邀請四期教育講師透過線上頒獎，鼓勵表揚全勤獎與勤學獎的精進學員，令人讚歎的是，今年的獎項範疇從單一獎項到雙獎，涵蓋範圍從一門到四門課程，都有眾多學員獲獎，來自台灣、新加坡、馬來西亞、大陸等四期教育學員，充分展現精進學習的熱忱與成果。

「四期七階」學法與修行的成佛藍圖



最後，靈鷲山教育院副院長淨華法師勉勵得獎學員、線上觀禮的學員，堅持線上學習，堅定精進難能可貴，不同的人學習佛法都有不同的緣起，心道法師及教育院已擬定四期教育七階必修課，簡稱「四期七階」，提供一張通向成佛的地圖，這張地圖不只是導航系統，更是指引我們內心覺醒的明燈。「四期七階」課程從四期教育的基礎「皈依三寶」開始，依四期教育的各階段來學習與修行。首先，在「阿含期」三階課程學習中，學員從四聖諦與無我的教法入手，探索生命的真相，調整心態並轉換煩惱，透過四念住和37道品的實修，學會將生活視為道場，進行自我觀照與修煉。

進入「般若期」初階，在空性智慧的基礎上深化修行，並發起利他的菩提心。進入「法華期」初階，從發菩提心，實踐菩薩道，並體悟其全貌。最後，在「華嚴期」初階，圓滿菩提智慧，這就是「四期七階」的成佛藍圖。淨華法師勉勵學員，「四期七階」不僅是理論學習，更將佛法融入日常生活，指引持續精進的方向。他引用心道法師與弟子的對話，弟子問：開悟的人怎麼生活？師父說：「在開悟中生活」。強調開悟並非遙遠的目標，而是在每個當下的覺醒，開悟的人會在生活中實踐這份智慧。

心道法師說：「一顆感恩的心，是生生世世不滅的佛種。」四期教育的學習不僅是課堂上的知識，更體現在菩薩道的付出與奉獻，讓佛法的智慧在生活中綻放光芒。

▲靈鷲山教育院副院長淨華法師，帶來四期七階必修課的進度與展望。

▲資深教授法師恆明法師為學員解答學習般若的疑問。

