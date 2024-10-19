靈鷲山「慈悲同行府城有愛」大悲行腳　持咒共振祈福

文／賴芃縈 編輯整理

▲靈鷲山將600份愛心食物箱捐贈給台南市長黃偉哲。（靈鷲山佛教教團提供）



2024靈鷲山第9屆大悲行腳活動，來到美麗的台南府城港濱歷史公園，今年首次邀請北中南4位百萬〈大悲咒〉長者菩薩登船持咒，透過「海上灑大悲水、陸地行腳、空中梵音傳繞」的陸海空方式，祝賀台南建城400年。逾千人雙手合十共願同行，持誦〈大悲咒〉齊步行腳，透過心念共振遍灑悲心，祈願〈大悲咒〉能量無遠弗屆，法音長繞、法水永續，隨風廣佈五大洋、七大洲生生不息，轉化地球災劫，止息世界災難。

靈鷲山是觀音法門實修道場，〈大悲咒〉是重要的修持法門，開山住持心道法師以觀世音菩薩的悲願為一生己業，希望大眾時時持誦〈大悲咒〉，為世界做最好的祈禱，回向遠離一切災難。根據《大悲心陀羅尼經》記載，持〈大悲咒〉的人走在路上，風吹過他再吹拂旁人，旁人就可以得到加持，風吹得多遠，加持就有多廣，大悲行者行持的是觀音的悲願，行者心境、願力有多寬闊，咒的力量就有多寬闊。



全台大悲行腳 轉動世界的正能量

2015年，靈鷲山發起第1屆大悲行腳活動，各區會由北而南每年接力舉辦，由北而南接力舉辦，從宜蘭寂光寺為起點，一路到基隆、台北市、新北市，再到桃園市、台中、嘉義，今年由台南市主辦以行動愛護家園、人群，全台行腳持誦〈大悲咒〉，以正念守護自心，用慈悲心護持萬物，為台灣這片土地獻上誠摯的祝福。

今年適逢台南建城400年，特別邀約大悲行者共同參加，大悲行者是指一群持誦〈大悲咒〉超過10萬遍以上的菩薩大德，他們發心發願精進持咒，靈鷲山目前有617位大悲行者，其中37位是百萬大悲行者，除了陸上行腳，來自北中南的4位百萬大悲長者嚴黃綉惠、陳秀杏、張眉、黃琇良登船，在海上同步持咒，大眾在港邊禮讚安平，遍灑大悲水，更添活動的殊勝及莊嚴。

共振能量悲心遍灑 散播愛與和平

19日靈鷲山百萬、10萬遍以上大悲行者及全台各區會靈鷲人，攜家帶眷從各地齊聚一堂。下午1點30分活動開始，由說書人以故事開場，講述台南建城400年緣起，安平是台灣史的起點，選擇在此行腳，有回到起點和初衷的意味。接著由永仁高中醒獅團活力表演為今年行腳揭開序幕，到場祝福貴賓雲集。

今年的大悲行腳由靈鷲山台南分院和台南市政府合辦，市長黃偉哲特別到場祝福，感恩現場法音共振環繞，遍灑慈悲種子，能跟大家結下好緣，這是台南人的福氣，謝謝靈鷲山長期致力各地方公益，實踐心道法師推動的「靈性生態、生命和平」愛地球愛和平理念，透過大悲行腳轉動美好的世界。

咒音無處不在 宗風傳承開枝散葉

靈鷲山以「慈悲與禪」立宗風，宗委恆傳法師行前領眾攝心體驗平安禪，手捧平安燈同唸發願文表示，人心貪婪無盡、過度消費，全球各地無情的天災人禍不斷，眾多生靈死傷無數，帶給世間無邊的苦難，師父期望人人靈性覺醒，相信靈性即生態、生態即靈性，做到「尊重萬物存在的價值、包容彼此生存的空間、共同成就分享的世界」，回歸靈性的智慧，種下善業的記憶體，用靈性覺醒轉動善業，祈願人人以〈大悲咒〉安住正念，長養和平心念，化解衝突對立，止息戰爭苦難。

靈鷲山長期致力各項公益慈善、關懷地方，積極實踐心道法師推動的「靈性生態、生命和平」愛地球愛和平理念，今天捐贈600箱愛心食物箱給台南市的弱勢團體，傳遞「關心、愛心、慈善心」的無私大愛，讓小小善舉化為實際行動回饋鄉里，善盡宗教社會責任，由台南市政社會局長盧禹璁代表接受。

▲靈鷲山大悲行腳活動，逾千人雙手合十，持誦〈大悲咒〉共願同行。(靈鷲山佛教教團提供)