靈鷲山華嚴經柱裝臟大典　與諸佛結下生生世世法緣

▲靈鷲山聖山寺金佛殿8日舉辦「華嚴經柱裝臟大典」，場面莊嚴殊勝隆重。（圖／靈鷲山佛教教團提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

珠網無盡，願力相承！華嚴法會是靈鷲山每年歲末的重要法會，12月6日至22日在聖山寺啟建17天的法筵盛事，今（8日）舉辦的「華嚴經柱裝臟大典」，更是法會中殊勝難得的聖儀。來自全球各地近200位參與者，刻名裝臟入金佛殿的華嚴經柱，代表與諸佛菩薩結下深厚法緣，場面莊嚴隆重。

佛法光明照破無明 裝臟祈願共好未來

2024年全球面臨天災與戰爭的挑戰，眾生的心靈亟需慰藉，靈鷲山華嚴法會不僅是修行的契機，更是感恩長期護持道場功德主們的重要場合。法會期間，常住法師及四眾弟子持誦《華嚴經》，將功德回向給所有參與者與其家人健康平安、福慧增長，並祈願地球平安、生命和諧。

▲「華嚴經柱裝臟大典」法儀圓滿後，靈鷲山大康法師開示。

今年全球符合裝臟的功德主有1250位，8日一早，金佛殿外就相當有人氣，參加裝臟大典的功德主代表陸續寫下對自己與家人的美好期許，掛在金佛殿外的功德榜上。金佛殿內8根紅銅鑄造的經柱浮刻華嚴經文，承載著一整部《華嚴經》的智慧，參與者將刻有名字的銘版投入其中，寓意承受殿中三尊金佛、百八觀音、立體華嚴壇城的加持，並啟發內在無盡的智慧。

殊勝儀軌與法教分享 增長智慧與福德

學問廣博、妙語如珠的高明誠師兄，先讚歎到場的功德主來做「一日華嚴菩蕯」。他在分享華嚴經柱裝臟的殊勝意義時，發揮他擅長用故事解說佛法的風格，加入現代流行語????，以范仲淹建造「莫莫觀音堂」、80歲老翁欲出家遭質疑沒有福報善緣的故事，說明《華嚴經》提到的「若人散亂心，入於塔廟中；一稱南無佛，皆共成佛道。」也藉由阿旺、阿享夜間打蚊子的故事，提醒大家不要被妄想所困，還不藏私仔細解說如何在經柱裝臟時觀想的步驟。信手拈來就是華嚴經裡的經文，讓人在輕鬆氛圍中深入經藏。

▲功德主們虔誠寫下祈福卡。

裝臟大典灑淨前，一陣法雨滋潤大地，清淨了外在的環境，也撫平了內心的塵垢。法儀由大康法師主法，以〈大悲咒〉灑淨，並帶領大眾唱誦華嚴42字母，梵唄聲與天花板上的觀音曼陀羅華嚴字母相映成輝，讓整個金佛殿如同佛國淨土般祥和。

共建華嚴福城 匯聚善緣共赴菩提

「現在做的所有好好壞壞，一切都是裝臟未來的生命，所以一定要裝菩提心這個最珍貴的東西。」裝臟法儀圓滿後，由大康法師開示，他提及靈鷲山開山住持心道法師至今仍每天逾千遍〈大悲咒〉，鼓勵大家精進念佛，常回來親近佛。他說，《華嚴經》裡的「福城」，就是善財童子出生的地方，明年聖山寺也將有「福城」，將做為四期教育佛法傳承與靈性生態理念推廣的基地，利益眾生。他也以自己出家前的惡習往事，提醒大家多吃素、不殺生，要常常禪修，多布施，慈悲眾生。

參與大典的信眾無不充滿懷法喜。一位師姐分享「願這份祝禱，化作法界中一朵永不凋零的智慧蓮花，普利十方，共成菩提。也希望能與更多有緣人同行，共同護持《華嚴經》的法教，讓子孫也能承續這份佛緣與祝福。」

▲功德主們將祈福卡掛在菩提功德榜上。

▲功德主依序將銘版投入金佛殿8根華嚴經柱中。