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2025基隆跨年660秒煙火秀　結合雷射光雕迎建城百年

記者郭世賢／基隆報導

2025年基隆市跨年煙火秀，共規劃四個主題，將於12月31日晚上12點整在虎仔山「KEELUNG 地標」施放長達660秒、超過5000發的煙火，結合光束燈和雷射光雕，加上基隆獨特優勢的港區大船鳴笛，陪伴大家熱鬧迎接2025的到來。文觀局長江亭玫表示，基隆是個充滿文化底蘊及特色的城市，基隆更是台灣與全球交流的重要樞紐。今年適逢基隆設市100年，以「基隆一百 迎繽萬千」為主題，推出一系列百年活動。

▲2025基隆跨年660秒煙火秀。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲2025年基隆市跨年煙火秀，將於12月31日晚上12點整在虎仔山「KEELUNG 地標」施放長達660秒煙火。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

江亭玫表示，煙火秀共規劃四個主題，首先以「昔日記憶篇」探索基隆的過去、第二篇代表看見基隆進步的「現今故事篇」、接著第三篇是展望基隆的未來「將來傳承篇」、最後以「迎繽萬千篇」象徵基隆一百，邁向新的一年到來，另外也設計了燈光秀和雷射秀，與夜空中的璀璨花火與音樂律動做結合，帶給觀眾一場華麗的視覺饗宴。

江亭玫也推薦幾處最佳煙火觀賞點，包括海洋廣場、國門廣場、微風東岸等。此外，主辦單位也在活動當天特別準備精彩好禮，於活動當天晚上11點起於國門廣場開始發放，只要追蹤「基隆市文化觀光局」臉書粉專即可獲得，好禮數量有限，送完為止。

▲2025基隆跨年660秒煙火秀。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲品嘗基隆美食的同時，也可以尋找看看店家有沒有「傘人家族」蹤影。

江亭玫補充表示，在等待跨年煙火秀表演之前，可以先去品嘗屬於基隆的在地美食，像是12月26日預計公布由10位基隆在地評審與美食家票選出的「基隆100碗」，於活動期間內集滿「3家」，於指定貼文上傳合照，就能參加抽獎。除此之外，在品嘗美食的同時，也可以尋找看看店家有沒有傘人家族的蹤影，只要在活動期間內湊滿3個和不同號碼的傘人家族公仔合照並在個人社群發布公開貼文寫上「＃基隆一百生日快樂」，就能免費獲得基隆百年的限量好禮1個。

江亭玫也貼心提醒大家，為確保煙火順利施放，太平國小旁停車場將於12月30日12時至1月1日2時暫停開放車輛停放；虎仔山「KEELUNG 地標」週邊（太平青鳥前道路、朝鳳宮路口）將於12月31日晚間23時至1月1日0時20分實施交通管制，活動當天請民眾至最佳觀賞區欣賞煙火，同時也呼籲大家多利用公共交通工具前往。

▲2025基隆跨年660秒煙火秀。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲活動期間內湊滿3個和不同號碼的傘人家族公仔合照，就能免費獲得基隆百年的限量好禮1個。

▲2025基隆跨年660秒煙火秀。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲2025基隆跨年660秒煙火秀。（圖／記者郭世賢翻攝）

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